Sociedad

No es la PUCP ni la UPC: esta es la mejor universidad privada del Perú, según ranking Sunedu 2025

El informe, que abarca datos de 39 universidades públicas y 43 privadas, se basa en información de fuentes oficiales. Este año, el ranking fue separado por tipo de institución.

La Sunedu presentó el Ranking Universitario 2025 del IV Informe Bienal 2021-2022, destacando el rendimiento académico de 39 universidades públicas y 43 privadas en Perú.
La Sunedu presentó el Ranking Universitario 2025 del IV Informe Bienal 2021-2022, destacando el rendimiento académico de 39 universidades públicas y 43 privadas en Perú.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el martes 23 de septiembre el Ranking Universitario 2025 del IV Informe Bienal 2021-2022, que resalta el rendimiento académico de las universidades en Perú. Este informe evalúa a las instituciones de educación superior a través de un análisis exhaustivo de indicadores y tendencias.

La información fue elaborada a partir de los datos administrativos reportados por las casas de estudio a la Sunedu, así como de información proporcionada por entidades públicas o extraída de portales institucionales, tanto gubernamentales como privados. En total, se presentó el ranking de 39 universidades públicas y 43 privadas.

¿Qué universidad privada es la mejor en Perú este 2025?

En esta oportunidad, la institución que se lleva los laureles es la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), que destaca en el primer puesto. Le siguen:

  • Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
  • Universidad Científica del Sur (UCSUR)
  • Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
  • Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

¿Y las universidades públicas en Perú? Este es el top 5 de Sunedu

Una vez más, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es reconocida por su nivel educativo. Luego están:

  • Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
  • Universidad Nacional de Ingeniería
  • Universidad Nacional Agraria La Molina
  • Universidad Nacional de Trujillo

La lista completa de universidades públicas y privadas se encuentra en la página web de Sunedu.

