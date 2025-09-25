Un niño de 9 años fue encontrado solo en un bar del barrio de San Rocco, en Monza, ciudad ubicada al norte de Italia, a unos 20 kilómetros de Milán. Según testigos, el menor acudía todos los días al lugar y pasaba gran parte del tiempo pidiendo comida y agua para beber, hasta que los vecinos decidieron denunciar el hecho a las autoridades. Tras las investigaciones iniciales, la madre enfrenta cargos por presunto abandono infantil.

Agentes de la Unidad de Intervención Rápida acudieron al lugar y trasladaron al niño a la comisaría de Via Marsala, donde intentaron comunicarse con sus padres. Al no poder ubicar a ninguno de ellos ni a un tutor legal, iniciaron los procedimientos para identificar a sus familiares. Finalmente, lograron hablar con la madre, quien afirmó encontrarse en Milán por motivos de trabajo, mientras que el padre radica en Perú, según informó el medio italiano Il Messaggero.

Las autoridades lograron ubicar al hermano mayor del niño, un joven de 19 años, quien se encontraba en casa junto a su hermana de 15. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Via Marsala. Mientras tanto, y pese a las reiteradas solicitudes de la Policía, la madre no intentó regresar de inmediato. Más tarde declaró que se encontraba en Roma y que solo podría llegar en la noche.

En coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento de Monza y el fiscal de turno del Juzgado de Menores, se decidió confiar temporalmente la custodia de los dos menores a su hermano mayor, quien fue considerado apto para asumir el cuidado. Finalmente, pasada la medianoche, la madre se presentó en la comisaría para recoger a sus tres hijos.

Todos los documentos de la intervención fueron remitidos a la Fiscalía del Tribunal de Menores de Milán para su evaluación, ante el riesgo de que se le acuse de abandono de menores. Concluidos los procedimientos, una patrulla escoltó a la madre y a los niños de regreso a su domicilio. "El incidente ha suscitado dudas sobre la gestión familiar y la protección infantil", comentó la policía local a medios italianos, "lo que pone de relieve la importancia de la colaboración entre las fuerzas del orden, los servicios sociales y las autoridades judiciales para garantizar la seguridad de los pequeños".

