Recién nacido es abandonado en parque de Chiclayo: niños encontraron al bebé mientras jugaban

Un recién nacido fue abandonado por sus padres en un parque de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. El pequeño había sido dejado cerca de unos arbustos desnudo y envuelto en una manta en el parque Pirámide.

El menor se encuentra en el hospital Regional, donde se encuentra recibiendo tratamiento y su condición estable. De acuerdo con la Fiscalía, se ha iniciado una investigación preliminar para identificar a los responsables.

Niños lo hallaron

El desnaturalizado hecho tuvo lugar la tarde del último martes 5 de agosto en el parque La Pirámide de la urb. Miraflores. Cerca de las 6 p. m. niños que jugaban en este espacio notaron ruidos y movimientos que provenían de una colcha que estaba en el césped. Tras observar con asombro que se trataba de un bebé, corrieron a contarles a sus padres.

Hasta este punto llegaron agentes policiales de la unidad de Búsqueda y Rescate, quienes acogieron al varón y lo trasladaron en un patrullero al hospital Regional de Lambayeque para que reciba atención médica. Se conoció que el pequeño de 3.200 kg es tratado por una fuerte infección, pero su estado de salud es estable.

Será entregado a un hogar temporal

En diálogo con La República, el jefe de la Comisaría del Norte, mayor PNP, Hugo Chávez Olivera, informó que el menor habría nacido bajo el trabajo de una "partera". Una vez se recupere será entregado a un hogar temporal para que pueda crecer y recibir cariño, conforme lo estipula el protocolo de la ley de familia.

En tanto, el oficial explicó que la Policía Nacional recoge imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de dar con los padres o personas que dejaron al recién nacido en abandono, pues deben ser investigados y sancionados.

