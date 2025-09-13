Papa León XIV agradece a población de Lampedusa por recibir a inmigrantes: "Son un baluarte de humanidad"

Lampedusa (Italia) es el primer punto de llegada de los inmigrantes procedentes de África que intentan llegar a Europa. | Foto: Vatican News/YouTube

El papa León XIV agradeció a la población de la isla italiana de Lampedusa, que acoge habitualmente a inmigrantes irregulares, en su mayoría africanos, y los reconoció como "operadores de esperanza".

"No hay justicia sin compasión, no hay legitimidad sin escuchar el dolor ajeno", afirmó el Pontífice en un mensaje en video dirigido a un evento celebrado en la isla del Mediterráneo.

Pontífice agradeció a habitantes de la isla

Robert Francis Prevost, nombre del papa León XIV, recordó que su predecesor, el Papa Francisco, eligió la isla de Lampedusa para su primer viaje apostólico en julio de 2013.

Lampedusa, ubicada a solo 145 kilómetros de la costa de Túnez, suele ser el primer punto de llegada de los inmigrantes procedentes de África que intentan entrar en Europa en precarias embarcaciones.

El papa agradeció a todos los habitantes de la isla (desde asociaciones hasta voluntarios, alcaldes y sus administraciones) por su labor de ayuda a los migrantes.

"Gracias a las asociaciones, a los voluntarios, a los alcaldes y administraciones que se han sucedido. Gracias a los sacerdotes, médicos, fuerzas de seguridad y a todos los que, muchas veces de manera invisible, muestran un rostro humano a los supervivientes de viajes desesperados", comentó el pontífice.

"Ustedes son un baluarte de humanidad", añadió el pontífice estadounidense, nacionalizado peruano.

León XIV evocó las palabras del Papa Francisco, quien denunció la globalización de la indiferencia y de la impotencia. Recordó, además, que la defensa de los inmigrantes fue un eje central de su pontificado.

"Debemos volvernos expertos en reconciliación. Reconciliarse es un modo único de encontrarse", declaró.

A principios de septiembre, siete personas murieron en el mar Mediterráneo y otras 41 fueron rescatadas y llevadas a Lampedusa después de pasar días navegando con dificultad.

En 2024, alrededor de 2.573 personas que intentaban llegar a Europa murieron en el mar Mediterráneo, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).