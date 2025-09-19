La mujer aseguró que un conductor de FlixBus se llevó su equipaje cuando ella descendió para comer en Italia. Foto: Composición LR/ATV

Las vacaciones de Johanna Zambrano se convirtieron en una pesadilla. Ella es una ciudadana peruana que necesita ayuda urgente para retornar a nuestro país luego de haberse quedado varada en Italia tras tener un problema con su equipaje el pasado martes 9 de septiembre. Según cuenta, la línea donde viajaba la habría dejado sola llevándose su equipaje luego de que ella descendiera en plena ruta cuando viajaba por el país europeo.

A raíz de este incidente, la ciudadana denunció el hecho ante la Policía de Italia. Sin embargo, no ha tenido solución sobre lo sucedido. "Cuando compras un ticket, te dan una ruta. Yo tengo un número de confirmación que dice que yo estaba en ese bus. Pero nada. Estoy en Milán y no es barato", sostuvo la mujer, quien no ha podido recuperar su equipaje cuando estaba a punto de volver al Perú.

Mujer ya no puede costear su estadía tras pérdida de su maleta

Johanna precisó que tanto su pasaporte como su dinero se encuentra en la maleta que estuvo a bordo del bus que la dejó. Pese a que ella intentó comunicarse con la empresa, solo recibió como respuesta que su casa sería atendido en 14 días. Sin embargo, no puede seguir costeándose su estadía en la ciudad de Milán.

"Cómo es posible que no sepan qué bus tomamos o con qué buses trabaja. ¿En dónde es el almacén de las maletas? No me responden el teléfono", precisó para ATV Edición Matinal. En tanto, la mujer precisó que está buscando lugar en donde quedarse para pasar los días mientras intenta recuperar su maleta desesperadamente. "Necesito irme a mi país, no sé qué hago acá", lamentó tras quebrarse.

Intentó pedir ayuda del Consulado en Italia

En su desesperación, la mujer solicitó ayuda en el Consultado del Perú en Italia. Sin embargo, sostuvo que ellos no tienen nada que ver en casos así y que no disponen de un albergue para ayudar, según precisó en ATV. "Es en vano. Solo tengo que estar con FlixBus y tratar de que (mis reclamos) lleguen a esta empresa", precisó.

Al cierre de esta nota, la mujer continúa a la espera de ayuda para salir de Milán y así regresar a nuestro país. Pese a que algunas amistades la han ayudado con un lugar para dormir, ella no puede pasar muchos días en sus hogares.

