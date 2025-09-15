HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Este país europeo ofrece atención médica gratuita y es ideal para disfrutar la jubilación sin estrés

Italia atrae cada vez a más jubilados que buscan atención médica gratuita, calidad de vida y tranquilidad en su nueva etapa.

En Europa, Italia destaca como uno de los países preferidos por las personas jubiladas gracias a su sistema de atención médica.
En Europa, Italia destaca como uno de los países preferidos por las personas jubiladas gracias a su sistema de atención médica. | Composición LR

Emigrar siendo jubilado es una decisión que crece entre quienes desean mejorar su calidad de vida en un entorno seguro y con servicios públicos sólidos. Entre los países europeos más elegidos se encuentra Italia, cuya salud pública gratuita y universal se ha convertido en uno de sus mayores atractivos para personas mayores.

El sistema sanitario italiano está respaldado por la Tessera Sanitaria, una tarjeta que garantiza el acceso a una amplia gama de servicios médicos. Además, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Italia tiene uno de los sistemas de salud mejor valorados del mundo, lo que refuerza su posicionamiento como destino ideal para quienes inician su jubilación.

Italia, entre los países con mejor sistema de salud pública del mundo

Italia ofrece un sistema de salud pública de calidad, accesible y universal, lo que significa que todas las personas residentes en el país pueden acceder a atención médica sin enfrentar dificultades económicas. Esta cobertura es gratuita o de muy bajo costo y forma parte de los compromisos asumidos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

La OMS ha reconocido a Italia como el segundo país con el mejor sistema de salud del mundo, basándose en indicadores clave como el acceso equitativo, la eficiencia, la inversión estatal, la prevención y la esperanza de vida. Este modelo no solo atiende emergencias, sino que se centra en la prevención, un punto esencial para una población jubilada.

Tessera Sanitaria: acceso garantizado y evolución tecnológica

La Tessera Sanitaria (Tarjeta Sanitaria) es el documento que permite acceder a los servicios de salud en Italia. Está disponible de forma gratuita para todos los ciudadanos y residentes legales, y tiene una vigencia de seis años o hasta que venza el permiso de residencia.

Entre los servicios incluidos se encuentran consultas generales, pediatría, obstetricia y ginecología, odontología, hospitalización y medicamentos recetados. Además, la versión actualizada de la tarjeta cuenta con un chip electrónico que mejora la conexión con las plataformas digitales de la Administración Pública, facilitando la gestión de trámites y servicios de salud en línea.

¿Por qué cada vez más jubilados eligen Italia para vivir?

La cantidad de jubilados que decide emigrar está en aumento. Muchos lo hacen para estar más cerca de familiares que ya viven en el exterior, y otros por motivos personales relacionados con la búsqueda de una vida más tranquila y segura. En esta etapa, contar con un sistema de salud eficiente, gratuito y accesible resulta clave.

Italia se convierte así en una opción destacada, no solo por su atención médica de primer nivel, sino también por su calidad de vida, su riqueza cultural y su entorno amable con personas mayores. Además, la posibilidad de aprender el idioma y sumarse a una comunidad local activa facilita la integración de quienes comienzan una nueva vida en este país europeo.

