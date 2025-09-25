HOYSuscripcion LR Focus

Detienen a peruano vinculado a triple feminicidio que conmocionó Argentina: crimen fue transmitido por redes

Las víctimas, dos primas y su amiga, fueron supuestamente engañadas por un grupo vinculado al narcotráfico. Cuatro detenidos enfrentan cargos de homicidio agravado por su participación en los asesinatos.

Triple feminicidio conmociona a Argentina
Triple feminicidio conmociona a Argentina | Foto: EFE

Un triple feminicidio ha conmocionado a Argentina. Tres jóvenes —Brenda del Castillo y Morena Verdi, primas de 20 años, y su amiga de 15 años, Lara Gutiérrez— fueron halladas sin vida la madrugada del miércoles 24 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela, a unos 25 kilómetros al sur de Buenos Aires. Tras el hallazgo, las autoridades capturaron a cuatro personas acusadas de homicidio agravado, quienes presuntamente integrarían una banda de narcotráfico. Entre los detenidos figura el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, informó que las víctimas fueron llevadas al inmueble mediante engaños, sin saber que el grupo criminal ya había planificado asesinarlas. “Sabemos que las chicas se desenvolvían y frecuentaban la zona de Flores; en ese contexto habrían tenido contacto con algunos integrantes de esta organización narcocriminal y, por algún hecho ocurrido, se produjo una venganza que terminó en este triple homicidio. Fueron engañadas para participar en ese evento”, declaró a la prensa.

Entre los detenidos se encuentran Iara Daniela Ibarra, de 19 años, y Maximiliano Parra, de 18, quienes —según medios locales— fueron sorprendidos en la escena del crimen limpiando rastros de sangre con productos de aseo. También fueron arrestadas Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años, y el peruano Villanueva, presuntos propietarios de la vivienda allanada. Este último es señalado como el presunto autor intelectual de los asesinatos.

Alonso precisó que los cuatro detenidos serán investigados por el presunto delito de homicidio agravado y que las pesquisas continuarán para esclarecer el grado de participación de cada uno. Asimismo, adelantó que existen más implicados, pero evitó brindar detalles para no entorpecer las diligencias en curso.

Triple feminicidio en Buenos Aires: Fiscalía investiga ajuste de cuentas narco

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez la noche del viernes 19 de septiembre en La Matanza, cerca de una estación de servicio en la localidad de La Tablada, desde donde abordaron una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Desde ese momento, los teléfonos celulares de las víctimas dejaron de emitir señal al mismo tiempo, lo que generó preocupación entre sus familiares, que no volvieron a tener noticias de ellas.

Según el testimonio de los parientes, citado por el medio Página 12, las chicas ejercían la prostitución en la zona roja de Flores y habrían recibido una oferta de hasta 300 dólares para realizar un “trabajo”. Sin embargo, otras versiones apuntan a que su destino era una presunta fiesta vinculada al narcotráfico.

La principal hipótesis de la fiscalía es que las jóvenes fueron asesinadas como parte de un ajuste de cuentas de un grupo narco, por lo que se continúa investigando a los detenidos y otras posibles conexiones con el crimen organizado.

Crimen fue transmitido en redes sociales

El ministro argentino, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron transmitidas en vivo a través de Instagram, en un grupo cerrado que llegó a tener 45 personas conectadas. Además, los resultados preliminares de las autopsias revelaron que la mayoría de las lesiones fueron infligidas mientras las víctimas aún estaban con vida.

Por su parte, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, subrayó la situación de vulnerabilidad de las jóvenes. “Por toda la información que hay públicamente, se ve vulnerabilidad económica, pobreza, temas de consumo, prostitución y narcotráfico. Había una trama de vulnerabilidades que, para mí, hay que resaltar”, señaló en medios radiales. Además, rechazó las interpretaciones que buscan desestimar la calificación de feminicidio: “Se elige especialmente a estas chicas para dar mensajes múltiples y contra las mujeres”.

Frente a la conmoción por el caso, la población ha realizado diversas protestas en los últimos días. La organización Ni Una Menos convocó para el sábado 27 una gran movilización desde Plaza de Mayo hasta Plaza Congreso, con el fin de exigir justicia por los feminicidios de Brenda, Morena y Lara.

