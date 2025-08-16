Tras la captura de Jesús Ángel Muñoz Rojas (20), alias “Soga”, y César Aarón Valladares Rossi (20), alias "Ocas" o “Rossi”, quienes están ligados a la banda criminal "Los Injertos del Cono Norte", la Policía Nacional encontró chats de WhatsApp entre los implicados y Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', en los que se coordinaba dónde iban a refugiarse y qué iban a comer sus presuntos sicarios luego de cometer diversos delitos.

De acuerdo con el coronel de la Policía Nacional del Perú, Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado de Lima Norte, alias el 'Monstruo' incentivaba a los miembros de su banda criminal pagándoles sumas que bordeaban los S/30 para que coman luego de delinquir. "Él les paga, les da S/36 para que coman y para mantenerlos ocultos en cuarto para que cometan su latrocinio", acotó para la prensa.

El 'Monstruo' pagaba la comida y hospedaje de sus sicarios

La intervención de los presuntos miembros de "Los Injertos del Cono Norte" expuso sus conversaciones con el 'Monstruo'. "¿Ya cenaron?", pregunta Erick Moreno. "Todavía, hermano (...) De todas maneras voy a estar en comunicación contigo", responde uno de los detenidos.

"Cualquier cosa que necesites, me avisas, nomas", es el mensaje de alias, el 'Monstruo'. De acuerdo con el coronel Roger Cano, estas coordinaciones que realizaba Erick Moreno tenían como finalidad esconder a los miembros de su banda luego de que cometieran sus delitos.

"Él les dice 'te mando S/36 a tu Yape para que puedas comer algo' y conversan con una fémina que hace las coordinaciones del alquiler que dice que ella les va a habilitar un dinero para que se mantengan escondidos unos días dentro de este cuarto, en donde hemos hecho el registro domiciliario y encontramos todas estas cosas ilícitas", sostuvo el coronel de la Policía Nacional.

Elementos ilícitos encontrados en el cuarto donde se escondían los detenidos

La intervención realizada por el personal de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Lima Norte reveló que ambos detenidos estarían ligados a diversos delitos contra la seguridad y tranquilidad pública.

Durante el operativo, a ellos se les incautó un revólver, dos cartuchos, dos teléfonos celulares, una motocicleta, un cartucho de emulsión explosiva y tres placas de rodaje presuntamente falsas: B2V-084, ERM-369 y ERM-369.

De igual manera, se encontró un manuscrito con la placa A7X-790, el cual pertenece al bus de la empresa El Rápido, que era manejado por el chofer asesinado el pasado 20 de julio. "Está en investigación para determinar la participación o no (en el crimen) de los detenidos", acotó el coronel.

