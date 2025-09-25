Una tragedia enluta a la música boliviana y conmociona a la región sur del Perú: al menos 13 personas fallecieron tras un triple choque en la carretera Binacional Puno–Moquegua, entre ellas la cantante principal del grupo “Muñequita Flor’s y La Nueva Tendencia Musical de Bolivia”. La agrupación se dirigía a Candarave, en Tacna, para participar en una presentación artística en honor a la Virgen de las Mercedes.

El accidente ocurrió en el kilómetro 142 de la vía, cerca del cruce hacia el Desaguadero, donde estuvieron involucrados tres vehículos: un camión tractor rojo de placa ARQ-930, conducido por Percy Itusaca Mamani (29); una miniván de la empresa Termales con los músicos a bordo; y un segundo camión de placa C8H-977. La tragedia se desató cuando la miniván impactó violentamente contra los vehículos pesados, dejando también tres heridos graves.

Cantante principal de la agrupación, quien falleció en el trágico accidente.

Tragedia en carretera Puno-Moqueguan deja 13 fallecidos

Según las primeras investigaciones, la miniván habría colisionado inicialmente contra el tráiler rojo que transportaba una retroexcavadora. Segundos después, quedó aprisionada por un tractocamión blanco que trasladaba una bombona cargada de cal, lo que intensificó la intensidad del choque y provocó el lamentable deceso de casi todos sus ocupantes.

Dentro de la miniván viajaban los integrantes del grupo musical boliviano, quienes se trasladaban desde Puno hacia Tacna para cumplir con su presentación. De manera preliminar, se ha confirmado el fallecimiento de la vocalista principal, aunque las autoridades aún no han concluido la identificación oficial de todas las víctimas.

Heridos evacuados al hospital regional de Moquegua

Los heridos fueron evacuados al hospital regional de Moquegua, mientras que personal de Bomberos y agentes de Polcar Moquegua trabajaron durante toda la noche en las labores de rescate. El tránsito fue restringido por varias horas y recién esta mañana se logró recuperar los cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos.

La tragedia ha generado una profunda conmoción, puesto que la agrupación era reconocida en el circuito musical fronterizo, y su repentina pérdida ha dejado consternada a la comunidad artística. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas del accidente y brindar apoyo con la identificación a los familiares de las víctimas.

