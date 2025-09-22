HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Sociedad

Cinco crímenes en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 21 de septiembre iban 5.258 homicidios, a los cuales se suman cinco víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.263

Homicidios ocurrieron en Lima, Tumbes y Amazonas. Foto: Composición LR
Homicidios ocurrieron en Lima, Tumbes y Amazonas. Foto: Composición LR

La ola de inseguridad continúa dejando saldo de violencia y temor en varias regiones del Perú. En las últimas 24 horas, las ciudades de Lima, Tumbes, Amazonas y Puno han sido escenario de cinco crímenes que mantienen en alerta a la ciudadanía.

Según el reporte diario y oficial de La República, hay 5.263 homicidios en el país. Esta cifra muestra la poca efectividad de las acciones implementadas por el Estado para combatir la delincuencia.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

Mototaxista muere acribillado en Comas

Jesús Paredes Salvador, mototaxista de 66 años, fue asesinado de tres disparos en la cabeza a la altura de la Av. Ricardo Palma, Comas. Jesús, quien trabajaba desde hace varios años en loa empresa Santa Rosa, fue víctima de una disputa de bandas criminales por cobro de cupos en la zona.

Cámaras de seguridad captaron a un sicario que cruzó la pista y le propinó tres disparos al mototaxista, para luego huir con rumbo desconocido.

Vecinos y testigos del lugar trataron de ayudar a Jesús, pero las heridas de bala acabaron con su vida.

PUEDES VER: Comas: asesinan a mototaxista de varios disparos

lr.pe

Asesinan a joven extranjero al costado de puesto de serenazgo en Cercado de Lima

Un joven extranjero fue asesinado a balazos mientras caminaba por la avenida San Pablo, en el Cercado de Lima, muy cerca de un módulo de Serenazgo municipal que solo opera durante el día.  

Testigos reportaron que se escucharon varios disparos y, luego, la víctima cayó al pavimento.

Tras lo ocurrido, la Policía llegó, cercó la zona y los peritos de criminalística recolectaron evidencias.

Aún no se ha identificado al agresor, ni se ha revelado la identidad del extranjero, solo se sabe que no vivía en la zona.

Encuentran a hombre sin vida en descampado de Tumbes

Un hombre fue encontrado muerto en un descampado del distrito de Zarumilla, en Tumbes.

El hallazgo ocurrió la noche del 21 de septiembre por desconocidos, quienes dieron aviso a las autoridades y confirmaron que la víctima fue identificada como Miguel Sandoval Loayza y tenía varios impactos de bala en su cuerpo.

PUEDES VER: Colapsa muro de contención en Ate y anciano resulta herido: menores se salvan de milagro

lr.pe

Acaban con la vida de un profesor durante gresca en Amazonas

Un profesor fue asesinado durante una gresca ocurrida en una loza deportiva del distrito de Huambo, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas, la madrugada del lunes 22 de septiembre.

Según medios locales, la víctima, aún no identificada pero que trabajaba en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Mariscal Benavides, fue atacado por un sujeto de 26 años tras desatarse una discusión que terminó con la vida del docente.

Mototaxista en encontrado muerto dentro de su unidad de trabajo en Puno

Un joven mototaxista de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida dentro de su unidad de trabajo la noche del 21 de septiembre en la avenida Jorge Chávez con San Juan de Dios, en la ciudad de Juliaca, en Puno.

Según información preliminar, la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, presentaba golpes en la cabeza y en el rostro, lo que se presume sería resultado de un asesinato.

Notas relacionadas
Comas: asesinan a mototaxista de varios disparos

Comas: asesinan a mototaxista de varios disparos

LEER MÁS
Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

LEER MÁS
Un nuevo asesinato en las últimas 24 horas

Un nuevo asesinato en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

LEER MÁS
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

LEER MÁS
'Maykel' y 'Critter', los sicarios millonarios que asesinaron a su propio jefe para dominar red de extorsión en av. Arequipa

'Maykel' y 'Critter', los sicarios millonarios que asesinaron a su propio jefe para dominar red de extorsión en av. Arequipa

LEER MÁS
Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

Mujer fue atacada por enjambre de más de 200 abejas en Jesús María: denuncian que no recibió ayuda de empresa que la contrató

LEER MÁS
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horarios de Sedapal para este 22 de septiembre vía Sedapal

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota