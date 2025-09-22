Cinco crímenes en las últimas 24 horas

La ola de inseguridad continúa dejando saldo de violencia y temor en varias regiones del Perú. En las últimas 24 horas, las ciudades de Lima, Tumbes, Amazonas y Puno han sido escenario de cinco crímenes que mantienen en alerta a la ciudadanía.

Según el reporte diario y oficial de La República, hay 5.263 homicidios en el país. Esta cifra muestra la poca efectividad de las acciones implementadas por el Estado para combatir la delincuencia.

Mototaxista muere acribillado en Comas

Jesús Paredes Salvador, mototaxista de 66 años, fue asesinado de tres disparos en la cabeza a la altura de la Av. Ricardo Palma, Comas. Jesús, quien trabajaba desde hace varios años en loa empresa Santa Rosa, fue víctima de una disputa de bandas criminales por cobro de cupos en la zona.

Cámaras de seguridad captaron a un sicario que cruzó la pista y le propinó tres disparos al mototaxista, para luego huir con rumbo desconocido.

Vecinos y testigos del lugar trataron de ayudar a Jesús, pero las heridas de bala acabaron con su vida.

Asesinan a joven extranjero al costado de puesto de serenazgo en Cercado de Lima

Un joven extranjero fue asesinado a balazos mientras caminaba por la avenida San Pablo, en el Cercado de Lima, muy cerca de un módulo de Serenazgo municipal que solo opera durante el día.

Testigos reportaron que se escucharon varios disparos y, luego, la víctima cayó al pavimento.

Tras lo ocurrido, la Policía llegó, cercó la zona y los peritos de criminalística recolectaron evidencias.

Aún no se ha identificado al agresor, ni se ha revelado la identidad del extranjero, solo se sabe que no vivía en la zona.

Encuentran a hombre sin vida en descampado de Tumbes

Un hombre fue encontrado muerto en un descampado del distrito de Zarumilla, en Tumbes.

El hallazgo ocurrió la noche del 21 de septiembre por desconocidos, quienes dieron aviso a las autoridades y confirmaron que la víctima fue identificada como Miguel Sandoval Loayza y tenía varios impactos de bala en su cuerpo.

Acaban con la vida de un profesor durante gresca en Amazonas

Un profesor fue asesinado durante una gresca ocurrida en una loza deportiva del distrito de Huambo, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas, la madrugada del lunes 22 de septiembre.

Según medios locales, la víctima, aún no identificada pero que trabajaba en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Mariscal Benavides, fue atacado por un sujeto de 26 años tras desatarse una discusión que terminó con la vida del docente.

Mototaxista en encontrado muerto dentro de su unidad de trabajo en Puno

Un joven mototaxista de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida dentro de su unidad de trabajo la noche del 21 de septiembre en la avenida Jorge Chávez con San Juan de Dios, en la ciudad de Juliaca, en Puno.

Según información preliminar, la víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, presentaba golpes en la cabeza y en el rostro, lo que se presume sería resultado de un asesinato.