Sociedad

Combis que transitan por la Av. Colonial suben S/0.50 al pasaje por extorsión: “Nos obligaron”

El transporte público en Lima y Callao enfrenta una crisis por extorsiones, que ha derivado en un aumento de S/0.50 en el pasaje de las combis que circulan en la avenida Colonial. Conductores denuncian presiones de bandas criminales.

Combis que transitan por la Av. Colonial suben S/0.50 al pasaje por extorsión | Foto: composición LR/Wilder López/Soy502/Flash Callao

El transporte público en Lima y Callao atraviesa una crisis silenciosa que parece haber normalizado la delincuencia. Los conductores y cobradores de combis que recorren la avenida Colonial denuncian que, ante el aumento de las extorsiones por parte de bandas criminales, se han visto obligados a incrementar en S/0.50 el costo del pasaje. La medida, que afecta a miles de pasajeros que usan esta vía, es una consecuencia de la falta de seguridad frente al crimen organizado en una de las principales arterias de la capital.

Mientras los usuarios expresan su malestar por el alza del pasaje, las empresas y asociaciones de transportistas aseguran que el incremento es un intento desesperado para poder seguir operando. Como se recuerda, este mes se reportó un ataque con arma de fuego contra un chofer de una de las unidades que transita por esta avenida. El incidente dejó también a una pasajera herida.

Combis suben pasaje por extorsiones

Los transportistas que cubren la ruta desde la Plaza Dos de Mayo hasta toda la avenida Óscar R. Benavides (Colonial) denuncian que el incremento del pasaje no es una decisión arbitraria, sino la consecuencia directa de las extorsiones que sufren a manos de bandas delictivas. Según los conductores, cada día se ven obligados a pagar “cupos” para poder operar sin ser atacados o recibir amenazas. Ello ha desbordado su capacidad económica y los ha llevado a aumentar S/0.50 en promedio el costo del pasaje para cubrir los pagos ilegales y operativos.

“Por lo mismo que nos están extorsionando acá. (...) Ahorita estamos pagando a tres bandas y no nos alcanza, la verdad no nos alcanza. Nos obligaron a, caballero, subir 50 céntimos más el pasaje, porque no nos alcanza”, señaló una cobradora para RPP.

Esta práctica se ha extendido en varios tramos de la ruta y no sería la primera zona en la que los transportistas aumentan el pasaje. A mediados de este año se reportaron subidas en la tarifa por parte de otras líneas que circulan hacia el Centro de Lima. La falta de presencia policial y de acciones contundentes por parte del Gobierno alimenta un clima de impunidad que termina trasladando la carga económica del delito a los usuarios.

Quejas de los pasajeros

El alza del pasaje generó molestia entre los usuarios que diariamente se movilizan por la avenida Colonial, muchos de ellos trabajadores y estudiantes que dependen de estas rutas para trasladarse entre Lima y el Callao. Algunos pasajeros consideraron injusto que se les haga asumir el costo de la inseguridad y señalan que, aunque entienden la situación de los transportistas, el incremento afecta directamente su ya ajustado presupuesto diario de transporte.

“Nos están cobrando un porcentaje de un sol de más, porque el pasaje generalmente es de S/ 2.50, pero lo que ellos manifiestan es que como le están cobrando los cupos, nosotros, los pasajeros, tenemos la obligación de pagarles a ellos. Ellos tienen una empresa a la cual representan, ellos deberían solucionar su problema, no nosotros”, expresó uno de los usuarios.

