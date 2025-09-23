Desalojan a ambulantes de 'La Cachina' para construcción de nuevo Hospital de San Juan de Lurigancho

Desde las primeras horas de la madrugada de este martes 23 de septiembre, se lleva a cabo un megaoperativo para recuperar espacios públicos en la cuadra 12 de la avenida Canto Grande, en la zona de la Asociación de Comerciantes María Auxiliadora "La Cachina", en el marco de la construcción del nuevo Hospital del Ministerio de Salud (Minsa). Durante años, este espacio fue utilizado para la venta de artefactos, electrodomésticos, ropa, juguetes y otros productos de manera ambulatoria.

El Minsa informó, a través de un comunicado, que la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó 16.000 metros cuadrados destinados al futuro Hospital de San Juan de Lurigancho. En la zona se desplegó un fuerte contingente de efectivos policiales y serenos para garantizar que el operativo se realice de manera pacífica.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Desalojan “La Cachina” para nuevo hospital en Lurigancho

A pesar de la disconformidad, los vendedores de "La Cachina" formaron largas colas para retirar sus productos y liberar el terreno destinado al Ministerio de Salud. "Nosotros queremos trabajar en nuestra campaña de Navidad; si nos van a sacar, que sea en enero con más calma. Justo ahora, a puertas de la campaña con meses bajos (...) yo pienso que nos deberían dar un plazo", relató una comerciante a medios locales.

El futuro nosocomio contará con diversas especialidades médicas y tecnología de última generación. La operación se desarrolla de manera pacífica y, como medida preventiva, se han desplegado 60 brigadistas de salud, cuatro ambulancias del SAMU y una de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, todas con personal completo. Además, se estableció un puesto de comando y un área de concentración de víctimas en el hospital de San Juan de Lurigancho como medida de contingencia.

Minsa inicia desalojo de terreno en San Juan de Lurigancho. Foto: Minsa

San Juan de Lurigancho recupera espacios públicos en Bayóvar

De manera simultánea, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho ejecutó un megaoperativo para recuperar espacios públicos en la zona de Bayóvar. Durante más de una década, aproximadamente 500 vendedores ambulantes ocupaban la vía pública en los alrededores de la calle Rotterdam, cercana a José Carlos Mariátegui, así como en las inmediaciones de los mercados Unión, Arriba Perú y 20 de Junio.

Aproximadamente 10 cuadras, destinadas a la venta de alimentos sin control sanitario, fueron intervenidas, según explicó Alejandro de la Cruz, gerente municipal. "Contamos con una ordenanza sobre el comercio ambulatorio y zonas donde está permitido, pero muchos no quieren alinearse a lo establecido", señaló.

Los puestos instalados fueron desalojados con un despliegue de aproximadamente 100 efectivos policiales, además de fiscalizadores y serenos municipales, sumando un total de 150 personas. En total, se recuperaron 2 kilómetros de vía pública. Según el gerente, los comerciantes fueron informados previamente sobre la operación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.