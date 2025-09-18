HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Patrulla de serenazgo atropella a pareja de adultos mayores en SJL: esposo murió y mujer lucha por no quedar inválida

La mujer, que trabajaba de recicladora, asegura que la municipalidad no cumplió su promesa de pagar los gastos médicos, lo que la llevó a asumir una deuda de 5,000 soles.

Recicladora es atropellada por patrulla de serenos en SJL. Foto: composición LR
Recicladora es atropellada por patrulla de serenos en SJL. Foto: composición LR | composición LR

Cristina, una recicladora mayor que circulaba por el distrito de San Juan de Lurigancho, asegura que hace tres meses su vida dio un giro devastador luego de ser atropellada por una patrulla de serenazgo de la municipalidad del distrito. Según relata, viajaba junto a su esposo, quien resultó gravemente herido y falleció semanas después de permanecer bajo cuidados médicos.

“Nosotros íbamos a trabajar, en ese momento nos impacta un carro de la municipalidad. Luego, vino la aseguradora de la municipalidad y dijo que se iba a hacer cargo de mi persona, de mi esposo y de todos los gastos”, recordó con indignación en el medio ATV.

Madre es asesinada delante de su hijo en San Juan de Lurigancho: crimen vinculado a préstamo de dinero

lr.pe

Recicladora no pudo costear el tratamiento

Tras el accidente, la agraviada sostiene que el personal de la comuna le aseguró que se activaría un SOAT para cubrir los gastos médicos. Sin embargo, afirma que esa promesa nunca se cumplió.

“Me llevaron a la clínica Limatambo donde estuve tres días con mi pareja, después me dieron de alta y nunca se activó el SOAT”, relató.

En consecuencia, Cristina tuvo que costear por su cuenta una suma de 5,000 soles. Ella se dedicaba al reciclaje de objetos, por lo que no contaba con los recursos económicos suficientes para afrontar esta situación. Para pagar los gastos hospitalarios tuvo que realizar préstamos y utilizar los pocos ahorros que guardaba para la manutención de su familia.

El accidente no solo le arrebató a su compañero de vida, sino que también la dejó con serias secuelas físicas. Cristina presenta una lesión en la columna que le impide trabajar y que, de no recibir atención adecuada, podría dejarla inválida de forma permanente.

“Me dejó mi esposo. Me dejó abandonada y ya no sé qué hacer y ahora tengo que pagar todo”, expresó entre lágrimas. Según lo indicado por los médicos, su recuperación depende de una intervención oportuna, pero la mujer asegura que no tiene dinero para costearla. “Por ahora no estoy recibiendo terapia porque no tengo el dinero para costearlo”, agregó.

De cumpleaños a tragedia: joven muere un día después de su cumpleaños en balacera en San Juan de Lurigancho

lr.pe

La falta de apoyo institucional

Han pasado ya cuatro meses desde el accidente y la familia denuncia que la municipalidad de San Juan de Lurigancho no ha asumido los gastos correspondientes, pese a que en un inicio le prometieron cobertura médica.

La denuncia presentada por Cristina tampoco habría avanzado en las instancias judiciales. Según sostiene, las investigaciones no continuaron y hasta hoy no ha recibido respuesta alguna.

Ante esta situación, Cristina hace un llamado directo al alcalde del distrito para que asuma la responsabilidad del accidente y se garantice su acceso al tratamiento médico que necesita con urgencia.

“Pido al alcalde que se haga responsable de lo sucedido para que evite que pierda la movilidad de mis piernas”, declaró. Mientras tanto, su realidad es la de una mujer que, además de enfrentar la pérdida irreparable de su esposo, debe sobrellevar el dolor físico, la incertidumbre laboral y el temor constante a quedar inválida sin recibir la ayuda que le prometieron.

