En la madrugada de este viernes 03 de enero, un grupo de serenos y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron los alrededores del mercado La Cachina del paradero 12 de Canto Grande y del mercado del paradero 10, con el fin de recuperar los espacios públicos de San Juan de Lurigancho (SJL). Esta acción se llevó a cabo por orden de la Municipalidad del distrito.

A la zona llegó varios efectivos policiales en caballos y con escudos antidisturbios. Incluso, el personal de Fiscalización del municipio estuvo presente con tractores para retirar las carpas y puestos de los diferentes productos que venden los comerciantes de SJL.

Municipalidad de SJL utilizó diversas herramientas para retirar tiendas de comerciantes. Foto: Municipalidad de SJL

PUEDES VER: Fuertes lluvias durante horas inundan Lima debido a fenómeno advertido por Senamhi

Retiran a comerciantes de 'La Cachina' y 'La 10' en Canto Grande

Las autoridades de Fiscalización de la Municipalidad de SJL y la Policía Nacional realizaron el desalojo de comerciantes y tiendas que ocupaban la vía pública en las afueras de los mercados La Cachina y del mercado del paradero 10 en Canto Grande. Ellos con martillos y otras herramientas realizaron la liberación de los espacios públicos.

El personal de Fiscalización estuvo acompañado de la Policía Nacional al realizar el desalojo de ambulantes. Foto: Municipalidad de SJL.

En el lugar, estuvo el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, quien inspeccionó el trabajo del personal de Fiscalización, Serenazgo, Transporte, Limpieza Pública, Áreas Verdes y de la PNP.

"Con un trabajo planificado, ahora comienza la renovación de estas calles y avenidas que serán devueltas para el libre tránsito de los vecinos", publicó la Municipalidad de SJL en sus redes sociales.

Comerciantes reclaman a la municipalidad de SJL ante desalojo

Los vendedores se manifestaron luego de que la Municipalidad de SJL realizara la recuperación de los espacios públicos. Ellos indicaron que las autoridades debieron comunicarles con anticipación dicha acción con el objetivo de planificar sus retiros y de encontrar un lugar en donde continuar con sus ventas.

"Así no es. Debían indicar con anticipación que iban a realizar el desalojo. Ver la manera de reubicarnos para poder pagar un alquiler. Ya se venía diciendo, pero no es justo. Son muchas personas con familias, ancianos. Hay personas que trabajan del día a día y madres solteras. No es justo", manifestó una ciudadana a SJL digital.