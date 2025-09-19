Secuestran a vendedor de pollos en SJL y piden S/10.000 por su rescate | Composición LR | Latina/Andina

Secuestran a vendedor de pollos en SJL y piden S/10.000 por su rescate | Composición LR | Latina/Andina

Un trabajador dedicado a la venta de pollos vivió 24 horas de terror en un inmueble del asentamiento humano La Providencia, en San Juan de Lurigancho. Dos hombres lo interceptaron cuando compartía con conocidos en la vía pública y lo obligaron a subir a un automóvil con lunas polarizadas y placa adulterada. Durante el trayecto, le colocaron un pasamontañas y lo golpearon para que no pudiese indentificar el camino.

Mientras tanto, su familia recibía llamadas y mensajes intimidantes: los secuestradores exigían S/10.000 para liberarlo. Sin alimentos y maniatado de pies y manos, el comerciante pasó la noche en una habitación cerrada, sin posibilidad de comunicarse con el exterior.

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Extorsionadores exigen cupo a emprendedoras de Carabayllo y amenazan con secuestrar a sus hijos si no cumplen con el pago

Así fue el secuestro y rescate de un vendedor de pollos en SJL

La División de Secuestros de la Dirincri inició el seguimiento tras la denuncia de la familia. Los agentes localizaron el vehículo usado en el rapto y, con esa pista, llegaron a la zona de Cruz de Motupe. Allí intervinieron a Isaac Arturo Martínez Brizuela, identificado como cabecilla de la banda. A pesar de que él negó su participación y aseguró estar con su esposa en el centro de Lima, las cámaras de seguridad lo vincularon al automóvil que transportó a la víctima.

Con la información obtenida, los policías ingresaron a una vivienda en la parte alta de La Providencia. Dentro hallaron al comerciante atado y con signos de golpes. La rápida intervención permitió su rescate antes de que se concretara el pago del rescate exigido.

Vecinos en alerta por presuntos delincuentes

El hallazgo del secuestrado generó conmoción en la comunidad, y varios residentes expresaron a Latina Noticias temor ante la llegada de desconocidos que vigilan casas y estacionan vehículos por tiempo prolongado, hechos que ya habían sido denunciados ante la comisaría local. La intervención policial confirmó sus sospechas sobre actividades delictivas en la zona.

Algunos vecinos relataron que el comerciante era conocido por ayudar a su esposa en el negocio familiar y que su secuestro causó desconcierto. Pidieron mayor patrullaje y presencia policial para evitar que San Juan de Lurigancho continúe siendo escenario de delitos violentos como extorsión y secuestro.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

