HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Joven se enfrenta a delincuente para impedir asalto, pero recibe disparo en el rostro en SJL

El joven recibió un disparo a la altura del pómulo y se encuentra en estado crítico. El delincuente huyó junto con su cómplice tras el ataque en San Juan de Lurigancho.

El joven se encuentra entre la vida y la muerte tras ser atacado por el delincuente. Foto: Composición LR
El joven se encuentra entre la vida y la muerte tras ser atacado por el delincuente. Foto: Composición LR

Un joven, identificado como Deyvis Ayala (23), recibió un impacto de bala a la altura del pómulo izquierdo tras enfrentarse contra un delincuente armado para impedir que sus amigos sean asaltados. El grupo de chicos se encontraba conversando en la vía pública tras salir de una fiesta en el cruce entre el jirón Los Contadores con la calle Los Biólogos, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El hecho sucedió a las 4:25 de la madrugada de este lunes 22 de septiembre. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el acto de violencia que ha dejado al joven entre la vida y la muerte.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Golpeado y sin comida por 24 horas: así fue el secuestro y rescate de un vendedor de pollo extorsionado con S/10.000 en SJL

lr.pe

Joven es baleado tras enfrentarse a delincuente para impedir asalto

Los vecinos del lugar precisaron que el grupo de jóvenes había salido de una reunión en una vivienda cuando dos sujetos a bordo de un mototaxi los interceptaron para robarle sus pertenencias. Pese a que uno de los delincuentes estaba armado, la víctima y sus amigos decidieron enfrentarlo.

En medio del forcejeo entre los jóvenes y el delincuente, el hampón apunta hacia el rostro de Deyvis Ayala y le dispara a sangre fría. La víctima cae al suelo mientras sus amigos intentan auxiliarlo. En tanto, el delincuente se dio a la fuga junto con su cómplice.

PUEDES VER: Patrulla de serenazgo atropella a pareja de adultos mayores en SJL: esposo murió y mujer lucha por no quedar inválida

lr.pe

Víctima se debate entre la vida y la muerte

Tras el ataque del delincuente, más personas llegaron a la escena del crimen para auxiliar a la víctima, quien permanecía herida en el pavimento. El joven fue trasladado al centro médico más cercano, en donde es atendido y lucha por su vida. De acuerdo a los testigos, Deyvis llegó consciente al hospital. Sin embargo, su estado es crítico.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Golpeado y sin comida por 24 horas: así fue el secuestro y rescate de un vendedor de pollo extorsionado con S/10.000 en SJL

Golpeado y sin comida por 24 horas: así fue el secuestro y rescate de un vendedor de pollo extorsionado con S/10.000 en SJL

LEER MÁS
Patrulla de serenazgo atropella a pareja de adultos mayores en SJL: esposo murió y mujer lucha por no quedar inválida

Patrulla de serenazgo atropella a pareja de adultos mayores en SJL: esposo murió y mujer lucha por no quedar inválida

LEER MÁS
Madre es asesinada delante de su hijo en San Juan de Lurigancho: crimen vinculado a préstamo de dinero

Madre es asesinada delante de su hijo en San Juan de Lurigancho: crimen vinculado a préstamo de dinero

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Reventó La Tinka! Afortunado ganador se lleva más de 40 millones de soles

¡Reventó La Tinka! Afortunado ganador se lleva más de 40 millones de soles

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima: pasajeros reportan fallas en los trenes y demoras en diversas estaciones

Línea 1 del Metro de Lima: pasajeros reportan fallas en los trenes y demoras en diversas estaciones

LEER MÁS
Resultados del sorteo de La Tinka: conoce la jugada ganadora del Pozo Millonario del domingo 21 de septiembre

Resultados del sorteo de La Tinka: conoce la jugada ganadora del Pozo Millonario del domingo 21 de septiembre

LEER MÁS
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025? Hora y canal para ver la ceremonia desde Perú

Muere conductora de TV Débora Estrella en accidente aéreo: muestran última foto que tomó la mexicana de 43 años

Sociedad

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Cortes programados de luz hoy: links oficiales para verificar zonas afectadas

¡Reventó La Tinka! Afortunado ganador se lleva más de 40 millones de soles

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Los fiscales supremos son coaccionados para nombrar al nuevo fiscal de la Nación

Marcha de la Generación Z: PNP empieza a lanzar las primeras bombas lacrimógenas contra manifestantes en la av. Abancay

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota