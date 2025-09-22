Joven se enfrenta a delincuente para impedir asalto, pero recibe disparo en el rostro en SJL

El joven se encuentra entre la vida y la muerte tras ser atacado por el delincuente. Foto: Composición LR

El joven se encuentra entre la vida y la muerte tras ser atacado por el delincuente. Foto: Composición LR

Un joven, identificado como Deyvis Ayala (23), recibió un impacto de bala a la altura del pómulo izquierdo tras enfrentarse contra un delincuente armado para impedir que sus amigos sean asaltados. El grupo de chicos se encontraba conversando en la vía pública tras salir de una fiesta en el cruce entre el jirón Los Contadores con la calle Los Biólogos, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El hecho sucedió a las 4:25 de la madrugada de este lunes 22 de septiembre. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el acto de violencia que ha dejado al joven entre la vida y la muerte.

Joven es baleado tras enfrentarse a delincuente para impedir asalto

Los vecinos del lugar precisaron que el grupo de jóvenes había salido de una reunión en una vivienda cuando dos sujetos a bordo de un mototaxi los interceptaron para robarle sus pertenencias. Pese a que uno de los delincuentes estaba armado, la víctima y sus amigos decidieron enfrentarlo.

En medio del forcejeo entre los jóvenes y el delincuente, el hampón apunta hacia el rostro de Deyvis Ayala y le dispara a sangre fría. La víctima cae al suelo mientras sus amigos intentan auxiliarlo. En tanto, el delincuente se dio a la fuga junto con su cómplice.

Víctima se debate entre la vida y la muerte

Tras el ataque del delincuente, más personas llegaron a la escena del crimen para auxiliar a la víctima, quien permanecía herida en el pavimento. El joven fue trasladado al centro médico más cercano, en donde es atendido y lucha por su vida. De acuerdo a los testigos, Deyvis llegó consciente al hospital. Sin embargo, su estado es crítico.

