Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Sociedad

Empresa fachada tenía sicarios en planilla: extorsionadores atentaban contra buses 'Aquarius', 'Naranjitos' y más en Lima Norte

Banda criminal se infiltraba en las empresas de transporte para controlar y extorsionar a conductores de Lima Norte.

Organización criminal utilizaba empresa fachada, la misma modalidad que los narcotraficantes.
Organización criminal utilizaba empresa fachada, la misma modalidad que los narcotraficantes.

El pasado 9 de septiembre, un megaoperativo de la Policía Nacional (PNP) logró desarticular la banda criminal, los D.E.S.A. - Occidentales, una red de criminales dedicados a la extorsión y sicariato contra empresas de transporte en Lima Norte.

Tras la detención del cabecilla y encargados, se reveló que estos operaban por medio de una empresa fachada denominada Representaciones CJ 2021 E.I.R.L. Utilizaban el nombre para no levantar sospechas sobre los grandes montos de dinero que ingresaban a las cuentas. Además, tenías inscritos a sus sicarios como "empleados".

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Criminales lavaban dinero en empresa fachada

La organización criminal utilizaba empresa fachada para lavar dinero que ingresaba de las extorsiones a transportistas. Además, inscribían en planilla a sus sicarios y encargados como trabajadores de una supuesta empresa; sin embargo, nunca declararon montos ante Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La recaudación del dinero llegaba por medio de transferencias por banca móvil, depósitos y aplicativos de Yape y Plin. Todos los movimientos financieros llegaban a Elvis del Carmen Pérez Cardozo, representante de CJ 2021 EIRL. Este primer fondo era distribuido al supuesto gerente de Corven Group EIRL, a cargo de Armando Córdova y su esposa Sara Olaya de Córdova. La madre, Rosa Salzalejo de Córdova también se ve involucrada en el caso.

El Jefe de DIVISE de la PNP, el coronel Franco Moreno, sostuvo que la organización criminal tenía el mismo modus operandi que el narcotráfico. "Han pensado en lavar el dinero para que esa plata obedezca a un cabecilla que se encuentra fuera del país". Asimismo, se identificó que estas transferencias se realizaban a localidades de Colombia y Venezuela, para luego retornar al Perú.

Cierre total por obras de la Vía Expresa Grau: rutas alternas y plan de desvío por 90 días

¿Quiénes son los DESA - Occidentales?

Durante el operativo realizado por la PNP, en simultáneo, en las regiones de Lima, Huacho, Arequipa y Tumbes logró desarticular la facción criminal DESA II o, también conocidos como, Los Occidentales. Criminales eran responsables de extorsionar a las empresas de transporte de Lima Norte como 'Aquarius', 'Naranjitos', 'Enolsa', entre otros.

La acción conjunta entre representantes del Ministerio Público y la Policía, permitió capturar a Jhorman Alexis Barrios Martínez (25), cabecilla y otros 27 integrantes. La fiscal a cargo que participó en la intervención, Nelly Millones, advirtió que la organización está bien estructurada, por lo que podría rearmarse con otros criminales.

