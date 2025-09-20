"Salimos a las 4 a.m. y regresamos a las 11 p.m.", "A veces desayunamos en plena ruta o almorzamos como caballos para salir a tiempo", "mi hija pidió que deje de manejar porque quiere verme vivo", son los testimonios de tres conductores de empresas de buses y mototaxis a quienes llamaremos 'Adrián', 'Juan' y 'Carlos' por motivos de seguridad. Los tres son padres de familia que mantienen su hogar con su único trabajo: el transporte público. Sin embargo, los recientes ataques extorsivos han ocasionado que tomen medidas desesperadas a fin de no perder la vida.

Al igual que muchos ciudadanos, ellos también tienen metas que cumplir, hijos a quienes cuidar y una familia que espera a que lleguen vivos al final del día. Ya sean conductores de buses o mototaxis, los grupos delincuenciales no distinguen a la hora de exigir el pago de cupos para no atentar contra la vida de los trabajadores de este sector. La República pudo conocer la cruda realidad que enfrentan los transportistas en la capital.

Extrabajador de El Rápido se va del país tras 10 años de trabajo y por extorsión

Un extrabajador de la Línea de El Rápido sostuvo una conversación con nuestro medio para dar testimonio de lo que enfrentó a diario cuando cumplía sus labores como transportista. A sus 43 años, 'Adrian' llegó desde Trujillo para darle un mejor futuro a su familia y evitar la inseguridad de la ciudad de La Libertad. Sin embargo, se encontró con una peor situación: transportistas que trabajaban bajo amenazas de muerte por parte de grupos delincuenciales.

En abril del 2025 El Rápido suspendió su servicio tras un atentado a balazos. En julio, un conductor de la Línea JC fue asesinado. Foto: Silvana Quiñonez

'Adrián' es padre de tres hijos y soporte de su hogar, el conductor lleva más de 10 años en el rubro. Cuando se reporta un nuevo ataque contra la empresa, es su propia familia quien lo llama en repetidas ocasiones solo para confirmar que se encuentra a salvo. "Si alguien publica que hubo balacera o mataron a un conductor, mis hijos automáticamente me rompen el celular en llamadas que no puedo contestar. Tienen el alma en la mano. Piensan que me pudo haber pasado algo", sostuvo.

Mientras otros optan por salir los fines de semana, muchos conductores de transporte público no pueden tener esa libertad. Incluso, si se enferman o tienen algún malestar, acuden a trabajar. "Seguimos trabajando 24/7. Para nosotros no hay vacaciones, no hay descanso. A los que somos responsables, un fin de semana no significa irnos a tomar o a una discoteca", contó.

A raíz de que las extorsiones se han desbordado, la familia de 'Adrián' le pidió que dejara el rubro, pese a que él tenía el sueño de, con sus ingresos, darle la oportunidad a su hija mayor de estudiar en una universidad particular. Sin embargo, ella misma le pidió a su padre que no siga exponiéndose: "No papá, prefiero estudiar en una nacional y que tú estés tranquilo. Quiero tenerte vivo. En una nacional no importa si demoro 2 o 3 años más, pero quiero tenerte a mi lado".

Pese a que intentó ingresar a otras empresas para desligarse de las amenazas, ha recibido negativas, lo cual ha complicado más aún su situación. En medio de este panorama de incertidumbre, él tomó la decisión de irse fuera del país junto a su familia. "Por tantas amenazas, los conductores se están yendo. Yo sí me voy del Perú con mi familia", precisó para nuestro medio un día antes de viajar al extranjero.

Hasta siete bandas detrás de una empresa de transporte

'Juan' es padre de dos hijos menores y cabeza de hogar con sus más de 20 años en el rubro de transporte. Al igual que 'Adrián', él prefiere mantener su identidad en el anonimato. Asegura que su empresa paga actualmente a 7 bandas criminales. Pese a que en su momento reclamó por la inseguridad en los buses, fue sancionado por su línea afectando económicamente a su hogar.

Ataque a balazos contra el conductor de la empresa Santa Catalina. Foto: Sebastián Blanco

"Señores que nos brindan seguridad" es la denominación que se usa ahora para referirse a los extorsionadores. Comunicados compartidos por las empresas de transporte hacia sus conductores de manera interna confirman que ellos tienen que reportar de manera inmediata "cualquier inconveniente en ruta". Pese a la situación en la que se encuentra, 'Juan' ha decidido continuar trabajando en el rubro, ya que no dispone de otro ingreso económico. Su rutina es sumamente pesada, pues no solo tiene que alimentarse cuando está en plena ruta, sino también hacerlo rápido para salir a tiempo a cubrir su turno, esperando obtener el mayor número de pasajeros en las horas pico.

"Imagínate no trabajar 20 días (...) Me puse valiente 5 o 6 días cubriendo mi identidad, pero luego tengo que irme a trabajar. La familia se siente preocupada, pero también la barriga nos suena (...) las extorsiones ya nos dominaron", sostuvo en la conversación tras revelar que la empresa a la que trabaja paga a 7 grupos delincuenciales en las diferentes rutas que cubren. "Los criminales te dicen 'aquí es otra zonita. Es otro pago', es como si hubiera 200 peajes y ellos ya tienen toda la información de nuestros buses, lo tienen todo", lamentó.

Contó que no ha podido incursionar en otro rubro, pues primero tiene que cumplir con los gastos de la universidad de sus hijos para luego quedarse tranquilo. 'Juan' continúa laborando como transportista y es consciente de los peligros a los que se expone. Sin embargo, no ha recibido el respaldo por parte de sus empleadores.

Amenazas en plena ruta

La República pudo conocer los mensajes en los chats internos de transportistas en los que notifican todas las eventualidades durante su ruta de viaje. El último lunes 15 de septiembre, 'Adrián' reveló el mensaje de uno de sus compañeros, quien denunció que durante su última vuelta de Sur a Norte, dos motorizados empezaron a gritarle afirmando que "esta semana se quebrarían a uno por no cumplir con lo pactado".

Etuchisa presente en el paro de transportistas tras asesinato de chofer de su línea en abril de este 2025. Foto: LR

Por si fuera poco, el aviso del compañero de 'Adrián' indicó que todo ocurrió en presencia de los pasajeros. "A ellos no les importa nada. Los pasajeros gritaban del susto y yo seguía en shock", se lee en el mensaje vía WhatsApp. Ante ello, elevaron su reclamo a su gerencia, la cual aseguró que tenían todos los pagos al día con los "señores que brindan seguridad". Este ambiente de incertidumbre generó que transportistas, que también son padres de familia, busquen otras oportunidades.

Padre de 4 hijos fue atacado a balazos en su casa

Impactos de bala en el único medio de trabajo de "Carlos" para mantener a sus cuatro hijos. Foto: Composición LR

Las extorsiones no se han limitado a atacar a conductores de transporte público, no solo de buses, sino también mototaxistas. 'Carlos' (59) es un conductor de una asociación de mototaxis en el distrito de San Juan de Lurigancho. Él proviene de Huánuco y es padre de 4 hijos, quienes dependen de su único trabajo que ha mantenido por más de 30 años.

Sin embargo, se ha convertido en una nueva víctima del cobro de cupos y amenazas contra su vida si no paga la suma total de S/20.000. "Dejaremos un chofer tirado. Por cada muerto es tu responsabilidad. Quedará en tu consciencia. Así pongas denuncia a la policía, no te van a cuidar. Quiero mi dinero c***", son las amenazas que a diario recibe en su celular.

Vivienda de "Carlos", víctima de extorsión y atentados contra su vida. Foto: Composición LR

Él accedió a compartirnos su historia cuando se encontraba cubriendo su ruta habitual. Desde muy temprano sale a trabajar junto a su esposa. Sin embargo, tras las recientes amenazas, ella ha empezado a sentir miedo cuando presencia una moto lineal. "Todo esto ocasionó que mi esposa viva con miedo, ya no es la misma", contó. La situación escaló cuando los delincuentes dispararon en siete ocasiones contra su vivienda. Incluso, las balas llegaron hasta su comedor, donde, afortunadamente, no se encontraba ningún miembro de su familia.

"Si no pagaba, iban a matar a mi esposa, a mis compañeros y a mí. Sabían todo y siempre enviaban sus amenazas a mi celular (...) siguieron hasta que vinieron a dispararme toda la casa. Tuvo que venir la prensa para que recién se preocuparan las autoridades", narró. Sin embargo, hace apenas 15 días los delincuentes volvieron a disparar a la puerta de su casa. "Varios compañeros y dirigentes han fallecido por extorsiones y sicariato. Si no les pagas, vienen y te matan. Mi vida ha cambiado totalmente", puntualizó tras revelar que está considerando dedicarse al trabajo en el campo y dejar atrás la asociación de mototaxis.

Cada 19 minutos hay una denuncia por extorsión, asegura exdirector de la PNP

De acuerdo con datos recogidos por el sistema de la Policía Nacional del Perú, SIDPOL, el número de denuncias por extorsiones se han incrementado en un 29% y el índice de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros aumentó en un 76% en lo que va del 2025. En base a estas estadísticas, el exdirector de la PNP, Eduardo Rocha, señaló que cada 19 minutos se reporta una denuncia por extorsión.

Dichas estadísticas fueron comprobadas por medio de las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, en donde se refleja que en lo que va del año hay un total de 6.818 denuncias por extorsión. En tanto, los distritos en donde se registró mayor número de casos son los siguientes:

Cercado de Lima: 974

974 San Juan de Lurigancho: 950

950 Ate: 540

540 Puente Piedra: 406

406 Villa El Salvador: 326

326 Carabayllo: 293

293 Chorrillos: 273

273 San Martín de Porres: 258

Los datos muestran que Lima, Puente Piedra y Ate son los distritos que han tenido mayor aumento en los casos de extorsión. En 2024, las tres jurisdicciones cerraron el año con 792, 239 y 379 denuncias, respectivamente. Sin embargo, este 2025 aumentó en más de 150 los reportes por este delito.

