Representante de Corredor Morado es amenazado luego de visitar empresa de transporte extorsionada. | Composición LR

Continúa las amenazas contra el transporte público en Lima. El representante del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, denunció haber recibido mensajes extorsivos luego de visitar la empresa de buses Santa Catalina en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con el funcionario, los extorsionadores se habrían confundido, ya que un día después de su visita al consorcio, le llegó a su teléfono personal mensajes intimidantes. Hermoza negó tener vínculos económicos con la empresa e indicó que su reunión fue por un tema particular.

"El día de hoy me llegan mensajes al WhatsApp amenazándome y diciéndome que van a dejar una estela de cadáveres de los choferes de la empresa Santa Catalina, de la cual yo no soy accionista ni pertenezco", expresó el representante.

Extorsionadores se habrían confundido

Un día después de la visita, un local de la empresa Santa Catalina recibió un mensaje extorsivo dirigido a Gerardo Hermoza, quien señaló que también le llegaron amenazas a su móvil. "Es extraño. Mi número es bastante restringido".

Asimismo, el representante del Corredor Morado negó que tenga un vínculo con el consorcio de buses que actualmente es extorsionado. "Yo no soy accionista de ninguna empresa de transporte, ni formo parte del directorio de una empresa".

Buses de Santa Catalina suspenden operaciones por extorsiones

Empresa de transporte Santa Catalina suspende las operaciones de los buses de ruta 23A tras feroz ataque armado en su paradero inicial ubicado en el distrito de Villa El Salvador. Choferes y conductores temen por su integridad y solicitan a la presidenta Dina Boluarte que tomen medidas drásticas.

Asimismo, trabajadores señalaron que extorsionadores exigen cupos por cada bus. La medida optada representa un perjuicio económico a los transportistas, quienes piden ayuda a las autoridades para frenar amenazas.

