Sociedad

Sujetos graban extorsión a chofer de combi en Puente Piedra y disparan en dos ocasiones: "¿Te asustaste, ah?"

Los delincuentes se identificaron como integrantes de la red criminal Los Vaticanos de Puente Piedra. Ellos amenazaron al conductor y le pidieron un depósito de dinero.

El preciso momento de la extorsión a chofer de combi en Puente Piedra quedó grabado y ha sido difundido a través de las redes sociales.
Unos delincuentes a bordo de una motocicleta, que se identificaron como parte de la banda criminal Los Vaticanos, extorsionaron a un chofer de una combi en Puente Piedra y grabaron este acto intimidante. Ellos le pidieron al transportista que su empresa deposite una cuota de dinero y se 'alineen' a las demás compañías que están pagando a la red criminal a cambio de una supuesta protección. Luego, dispararon en contra del vehículo hasta en dos ocasiones.

Dichos delincuentes aún no han sido identificados por la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, no se conoce si las autoridades han abierto una investigación por las extorsiones y amenazas que recibió el chofer de la combi. Cabe señalar que, el preciso momento de la coacción quedó grabado y ha sido difundido a través de las redes sociales, al parecer, por los mismos hampones, con el fin de generar temor en la población.

lr.pe

Sujetos graban extorsión a chofer de combi en Puente Piedra

En el video de la extorsión en contra de un conductor de un vehículo de transporte público, se visualiza como dos sujetos a bordo de una motocicleta se estacionan al costado de la combi y le realiza algunas preguntas al chofer. Tras ello, procede con violencia.

"Quédate al lado del chofer. Amigo una pregunta ustedes a quiénes les están pagando la cuota ¿Cómo que no? Ustedes son una empresa y no le piensan pagar a 'Los Vaticanos', a los chamos", se le escucha decir a uno de los sujetos.

"¿Qué vamos a hacer? ¿No van a pagar? ¿Se van a alinear o no se van a alinear a Los Vaticanos? (...) Vamos, que voy a plomear esta m****. Busquen la manera de alinearse ¿Te asustaste, ah? Busquen la manera de alinearse", precisa el delincuente.

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y

