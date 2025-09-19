HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Injertos del Norte se confunden de casa y dejan carta extorsiva con cuatro balas a familia de Independencia: "Sabemos todo de ti"

En el mensaje exigían S/20.000 y estaba dirigido a personas desconocidas por los ocupantes. Los niños de la casa fueron quienes hallaron el sobre en esta vivienda de Independencia.

Una familia del distrito limeño de Independencia vivió momentos de tensión luego de que sus hijos encontraran un sobre manila en la puerta de su vivienda con cuatro balas en su interior y una carta firmada por la banda criminal "Los Injertos del Cono Norte", en la que se exigía el pago de S/20.000 bajo amenaza de muerte.

Al revisar el contenido, los padres confirmaron que los nombres mencionados en la carta no correspondían a ningún miembro de su familia. Todo indica que los delincuentes habrían cometido un error al dejar el mensaje en una casa equivocada.

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Extorsionan por error a representante del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, tras visitar línea de transporte en San Juan de Lurigancho: "Tienes 24 horas

Dejan carta extorsiva a familia equivocada en Independencia

La carta, compuesta por dos hojas y acompañada de cuatro proyectiles, incluía nombres y apellidos específicos de supuestas víctimas, junto con amenazas explícitas como “Sabemos todo de ti”. Según declaró la dueña de casa a RPP, la exigencia económica se dirigía a personas completamente ajenas a su entorno.

“Los niños fueron quienes hallaron el sobre. Al parecer, lo manipularon antes de avisarnos. Dentro había una carta extorsiva con nombres de otra familia. No conocemos a nadie con esos apellidos”, detalló la madre de familia.

PUEDES VER: Nueva América anuncia que "solucionó" problemas "internos" y reanudará su servicio: habían denunciado ser víctimas de extorsión

Vecinos aseguran que vehículos sospechosos rondan la zona

El hecho generó alarma inmediata entre los vecinos del asentamiento humano, quienes observaron la llegada de la Policía Nacional tras la denuncia. Muchos aseguraron que no es la primera vez que aparecen vehículos sospechosos rondando por la zona, lo que ha incrementado el temor colectivo.

La familia, que ya formalizó la denuncia, pidió resguardo policial ante la posibilidad de represalias o una nueva equivocación. Mientras tanto, la División de Investigación de Extorsiones de la PNP ha iniciado las diligencias para dar con los responsables y determinar cómo se produjo el error de ubicación.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

