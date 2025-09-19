Los Injertos del Norte se equivocan y dejan carta extorsiva a familia equivocada | Composición LR | Andina/RPP

Una familia del distrito limeño de Independencia vivió momentos de tensión luego de que sus hijos encontraran un sobre manila en la puerta de su vivienda con cuatro balas en su interior y una carta firmada por la banda criminal "Los Injertos del Cono Norte", en la que se exigía el pago de S/20.000 bajo amenaza de muerte.

Al revisar el contenido, los padres confirmaron que los nombres mencionados en la carta no correspondían a ningún miembro de su familia. Todo indica que los delincuentes habrían cometido un error al dejar el mensaje en una casa equivocada.

Dejan carta extorsiva a familia equivocada en Independencia

La carta, compuesta por dos hojas y acompañada de cuatro proyectiles, incluía nombres y apellidos específicos de supuestas víctimas, junto con amenazas explícitas como “Sabemos todo de ti”. Según declaró la dueña de casa a RPP, la exigencia económica se dirigía a personas completamente ajenas a su entorno.

“Los niños fueron quienes hallaron el sobre. Al parecer, lo manipularon antes de avisarnos. Dentro había una carta extorsiva con nombres de otra familia. No conocemos a nadie con esos apellidos”, detalló la madre de familia.

Vecinos aseguran que vehículos sospechosos rondan la zona

El hecho generó alarma inmediata entre los vecinos del asentamiento humano, quienes observaron la llegada de la Policía Nacional tras la denuncia. Muchos aseguraron que no es la primera vez que aparecen vehículos sospechosos rondando por la zona, lo que ha incrementado el temor colectivo.

La familia, que ya formalizó la denuncia, pidió resguardo policial ante la posibilidad de represalias o una nueva equivocación. Mientras tanto, la División de Investigación de Extorsiones de la PNP ha iniciado las diligencias para dar con los responsables y determinar cómo se produjo el error de ubicación.

