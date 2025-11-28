HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

GORE La Libertad invierte más de 100 millones de soles en seguridad ciudadana

Policía Nacional del Perú, a la fecha, recibió logística valorizada en más de S/ 100 millones, cifra récord nunca antes registrada en la historia de la entidad regional, gracias a exitoso reajuste en la normativa para facilitar adquisiciones rápidas.

Se implementaron drones y una nueva Central 105. Fuente: Difusión.
Se implementaron drones y una nueva Central 105. Fuente: Difusión.

Con una inversión que supera los 100 millones de soles, el Gobierno Regional de La Libertad está superando las expectativas a nivel nacional por ser la entidad que más recursos destina a la lucha contra la inseguridad, adquiriendo logística valiosa con la que ha fortalecido el trabajo de la Policía Nacional del Perú para brindar tranquilidad y paz social a los ciudadanos. 

La inversión del GORE ha convertido a la PNP de La Libertad en la mejor implementada del Perú. Gracias a ellos, los resultados han empezado a ser favorables: se evidencia reducción objetiva y progresiva en los índices de extorsión, robos agravados, sicariato, detonaciones y otros. La estrategia contempló potenciar principalmente las unidades de inteligencia, investigación criminal, orden interno, DIVINDAT, SUAT, UDEX, central 105 y sistema de videovigilancia terrestre con patrullaje aéreo.

Drones inteligentes y Central 105

Buscando más facilidades, la actual gestión regional logró impulsar ajustes a la normativa nacional para utilizar presupuesto del FONCOR en seguridad ciudadana. Con ello, se adicionó 40 drones inteligentes para patrullaje aéreo y labores de inteligencia, así como una nueva Central 105 con equipos informáticos, pantallas gigantes y 420 cámaras de videovigilancia en las calles de Trujillo, que permite atender las emergencias de inmediato, monitorear los patrulleros de y tener una visualización completa de las incidencias delictivas.

Entrega de patrullas a la PNP. Fuente: Difusión.

Entrega de patrullas a la PNP. Fuente: Difusión.

Al servicio de inteligencia también se le ha dotado de cámaras de video y fotos, GPS tipo tachuela, unidades vehiculares y otros elementos. La oficina de la DIVINDAT cuenta ahora con el Sistema Cellebrite, que recupera información de los celulares usados para extorsionar. Pronto se otorgará a los agentes de UDEX y SUAT la indumentaria y equipos para sus acciones en campo. Además, las rondas campesinas y las JUVESC tendrán más logística para sumarse a la lucha contra la inseguridad.

Laboratorio de criminalística

Punto aparte merece la construcción del Laboratorio de Criminalística, el más moderno del norte del Perú, cuyo avance supera el 50%. Ayudará a realizar pericias exhaustivas y muy rápidas para enviar tras las rejas a los delincuentes, con pruebas irrefutables. El proyecto, que incorpora tecnología moderna y camionetas, será culminado en enero del 2026.

Es importante resaltar que el GORE no es la entidad encargada de luchar directamente contra la delincuencia. Según la constitución, solo le compete equipar a la policía y coordinar con las demás instituciones, desde el CORESEC, el trabajo contra la inseguridad, junto a la PNP, entidades de justicia, alcaldes municipales, entre otros.

La Macro Región Policial La Libertad expresó su agradecimiento al GORE, por el significativo aporte que ha sostenido desde el 2023 a la fecha, sobresaliendo sobre todo porque se ha comprado lo mejor de lo mejor en tecnología para hacer frente a la criminalidad. 

[PUBLIRREPORTAJE]

