GORE La Libertad invierte más de 100 millones de soles en seguridad ciudadana

Con una inversión que supera los 100 millones de soles, el Gobierno Regional de La Libertad está superando las expectativas a nivel nacional por ser la entidad que más recursos destina a la lucha contra la inseguridad, adquiriendo logística valiosa con la que ha fortalecido el trabajo de la Policía Nacional del Perú para brindar tranquilidad y paz social a los ciudadanos.

La inversión del GORE ha convertido a la PNP de La Libertad en la mejor implementada del Perú. Gracias a ellos, los resultados han empezado a ser favorables: se evidencia reducción objetiva y progresiva en los índices de extorsión, robos agravados, sicariato, detonaciones y otros. La estrategia contempló potenciar principalmente las unidades de inteligencia, investigación criminal, orden interno, DIVINDAT, SUAT, UDEX, central 105 y sistema de videovigilancia terrestre con patrullaje aéreo.

Drones inteligentes y Central 105

Buscando más facilidades, la actual gestión regional logró impulsar ajustes a la normativa nacional para utilizar presupuesto del FONCOR en seguridad ciudadana. Con ello, se adicionó 40 drones inteligentes para patrullaje aéreo y labores de inteligencia, así como una nueva Central 105 con equipos informáticos, pantallas gigantes y 420 cámaras de videovigilancia en las calles de Trujillo, que permite atender las emergencias de inmediato, monitorear los patrulleros de y tener una visualización completa de las incidencias delictivas.

Entrega de patrullas a la PNP. Fuente: Difusión.

Al servicio de inteligencia también se le ha dotado de cámaras de video y fotos, GPS tipo tachuela, unidades vehiculares y otros elementos. La oficina de la DIVINDAT cuenta ahora con el Sistema Cellebrite, que recupera información de los celulares usados para extorsionar. Pronto se otorgará a los agentes de UDEX y SUAT la indumentaria y equipos para sus acciones en campo. Además, las rondas campesinas y las JUVESC tendrán más logística para sumarse a la lucha contra la inseguridad.

Laboratorio de criminalística

Punto aparte merece la construcción del Laboratorio de Criminalística, el más moderno del norte del Perú, cuyo avance supera el 50%. Ayudará a realizar pericias exhaustivas y muy rápidas para enviar tras las rejas a los delincuentes, con pruebas irrefutables. El proyecto, que incorpora tecnología moderna y camionetas, será culminado en enero del 2026.

Es importante resaltar que el GORE no es la entidad encargada de luchar directamente contra la delincuencia. Según la constitución, solo le compete equipar a la policía y coordinar con las demás instituciones, desde el CORESEC, el trabajo contra la inseguridad, junto a la PNP, entidades de justicia, alcaldes municipales, entre otros.

La Macro Región Policial La Libertad expresó su agradecimiento al GORE, por el significativo aporte que ha sostenido desde el 2023 a la fecha, sobresaliendo sobre todo porque se ha comprado lo mejor de lo mejor en tecnología para hacer frente a la criminalidad.

[PUBLIRREPORTAJE]