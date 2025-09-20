HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Esposo de la madre asesinada en Comas asegura que su familia era víctima de extorsión y niega vínculos con el crimen

El esposo de la fallecida aseguró que la familia recibió amenazas extorsivas hace meses y detalla ataques previos en sus negocios. Exige justicia y un abordaje más fuerte contra la extorsión en la zona.

Habla padre de la madre asesinada en Comas. Foto: composición LR
Habla padre de la madre asesinada en Comas. Foto: composición LR | composición LR

El último jueves 18 de septiembre, Mireya Xiomara Flores Zazán, de 37 años, madre de dos niñas de 6 y 7 años, fue asesinada dentro de su camioneta en Comas. El ataque, perpetrado a quemarropa, dejó en estado de shock a la comunidad y generó una serie de interrogantes sobre los motivos detrás del crimen. Frente a ello, el esposo de la víctima salió a dar sus declaraciones y a aclarar lo sucedido.

La víctima recibió múltiples impactos de bala mientras se encontraba en su vehículo. De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional del Perú (PNP), aún no se ha logrado capturar a todos los implicados, aunque existen hipótesis que apuntan a posibles amenazas previas relacionadas con extorsiones en la zona.

Esposo de la mujer que falleció en Comas sale a declarar

Tras el ataque, el esposo de la víctima, quien también es padre de las menores, ofreció declaraciones públicas para rechazar categóricamente las versiones que la relacionaban con organizaciones criminales.

“Varios medios se han ensañado y dicen que mi esposa cobraba cupos, pero ella fue repostera y tenía sus negocios. No pueden decir que cobraban cupos”, señaló indignado.

El hombre aseguró que la familia venía recibiendo amenazas desde hace meses. Incluso denunció que en dos ocasiones colocaron explosivos en sus negocios (una cebichería y una licorería), hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad. Posteriormente, también habrían sido atacados en su vivienda.

A pesar de ello, reconoció que nunca presentaron una denuncia formal por extorsión. “Mis dos hijas están en observación ahorita. Ellas tienen 6 y 7 años. Existe la justicia divina porque han malogrado la vida de dos niñas y no es justo”, expresó con la voz entrecortada.

Familia en Comas queda afectada tras ataque estorsivo

El esposo de Mireya Xiomara relató que ahora debe asumir solo la crianza de sus hijas, quienes resultaron heridas durante el ataque y permanecen bajo observación médica. “Tengo que tener fuerzas para verla porque ahora soy padre y madre para ellas”, declaró.

La familia pide respeto por la memoria de la víctima y solicita a los medios no difundir información falsa que manche su nombre. Asimismo, exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones y mayores acciones de protección frente a las bandas de extorsionadores que operan en la zona.

PNP sigue investigando el caso

La PNP continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen. Por el momento, no se descarta que el asesinato esté vinculado a las amenazas previas recibidas por la familia.

Este caso refleja el creciente problema de la inseguridad ciudadana y el impacto de las mafias de extorsionadores en Lima Norte. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.

