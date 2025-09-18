El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta naranja para Lima y otras 18 regiones del país debido al incremento de la temperatura diurna en la sierra, que será de moderada a fuerte intensidad entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.

El aviso N.° 329 tendrá una vigencia de 59 horas. Durante este periodo se prevé escasa nubosidad al mediodía, lo que provocará un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, especialmente en horas de la tarde.

¿Qué regiones están en alerta naranja por el incremento de temperaturas?

La alerta naranja emitida por el Senamhi comenzará a las 12:00 horas del viernes 19 de septiembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del domingo 21. Las regiones más afectadas serán:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martin

Tacna

Senamhi activa aviso por incremento de temperaturas en 19 regiones. Foto: Senamhi.

Pronóstico del tiempo por Senamhi

El Senamhi pronosticó un incremento progresivo de las temperaturas en la sierra desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre.

Para el viernes, se esperan temperaturas máximas entre 20 °C y 29 °C en la sierra norte y centro, mientras que en la sierra sur los valores llegarán hasta los 32 °C.

El sábado continuará el calor, con registros de entre 20 °C y 29 °C en la sierra norte, de 19 °C a 30 °C en la sierra centro y hasta 32 °C en la sierra sur.

El domingo se prevé el pico más alto de temperaturas, alcanzando entre 21 °C y 34 °C en la sierra norte, de 19 °C a 29 °C en la sierra centro y de 20 °C a 32 °C en la sierra sur.

El Senamhi recomendó a la población protegerse de la radiación ultravioleta (UV), mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante el mediodía, cuando el calor será más intenso.

¿Cuándo inicia la primavera en Perú?

La primavera en Perú comenzará el lunes 22 de septiembre de 2025 a la 1:00 p.m., según el Senamhi. La transición será gradual, con más horas de luz y mayor brillo solar hacia octubre. En los días previos, las mañanas seguirán frías y húmedas, con humedad de hasta 96 %, lloviznas ocasionales y temperaturas mínimas de 16 °C en distritos costeros y 13 °C en zonas alejadas del litoral. También se esperan ráfagas de viento por el anticiclón del Pacífico Sur, lo que aumentará la sensación de frío.

Con el inicio de la primavera, la temperatura subirá progresivamente (20 °C a 23 °C en promedio para octubre), la humedad descenderá durante el mediodía y el brillo solar será más constante en distritos como La Molina, Carabayllo y San Juan de Lurigancho.

En la sierra, se prevén lluvias aisladas y riesgo de incendios forestales por quemas agrícolas. En la selva, habrá lluvias en la zona norte debido al ingreso de vientos húmedos. El Senamhi llamó a evitar quemas para reducir el riesgo de incendios.