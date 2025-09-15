El invierno llega a su fin. Tras un periodo de bajas temperaturas durante los últimos meses, con noches frías y lloviznas en Lima y otras regiones, se inicia la transición hacia la primavera, caracterizada por un mayor brillo solar y días más largos.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la estación de primavera comenzará el próximo lunes 22 de septiembre a la 1 de la tarde. “Este cambio de estación es astronómico, no es atmosférico de manera rápida, el cambio es gradual. Por ejemplo, ya se observa que a las 6 de la mañana hay más claridad que hace unas semanas”, explicó la ingeniera Raquel Loayza, meteoróloga del Senamhi a La República.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Según Loayza, este fenómeno astronómico se produce porque la Tierra rota hacia el Sol, entrando en el equinoccio de primavera. “En invierno estamos más alejados del Sol, mientras que en primavera y verano recibimos más horas de luz. Ahora, a las 6 de la mañana ya está claro, y cuando termine la primavera, incluso a las 5 a.m. habrá claridad”, añadió.

Pronóstico del clima antes de la primavera

En los días previos al inicio de la primavera, las condiciones meteorológicas serán típicas de finales de invierno. Las primeras horas de la mañana se presentarán frías y húmedas, con niveles de humedad que pueden alcanzar entre 95 % y 96 %, además de lloviznas ocasionales, especialmente en la costa y la sierra. "Todavía vamos a tener condiciones en las primeras horas de la mañana húmedas, es decir, vamos a llegar así como el día de hoy a una humedad de 96%. (...) todavía vamos a tener algunos días con llovizna", detalló la especialista del Senamhi.

Las temperaturas mínimas variarán según la cercanía al mar: los distritos costeros amanecerán con 16 °C, mientras que las zonas alejadas del litoral registrarán 13 °C. “Por lo mismo que en las noches hay momentos en que quedan con poca cobertura nubosa y se enfrían igual que la sierra y disminuye la temperatura. Es un microclima muy diferente a la parte costera.” Además, se prevén ráfagas de viento localizadas debido al anticiclón del Pacífico Sur entre el 20 y 21 de septiembre, lo que puede generar sensación de mayor frío y movimiento de aire en distintas zonas de la costa.

Primavera 2025: suben las temperaturas y se alargan los días

Con el inicio de la primavera, se espera un aumento gradual de la temperatura y días más largos. La especialista Raquel Loayza detalló: “Terminado septiembre para octubre ya estaríamos llegando en promedio entre 20 y 21, pero también podemos tener piquitos de 22, de 23, pero en promedio entre 20 y 21.” La humedad disminuirá durante el mediodía, alcanzando entre 70 y 75 %, y se observará brillo solar en muchas zonas, especialmente en distritos alejados del mar como Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, La Molina y parte de Surco.

En la costa, el brillo solar será intermitente y las ráfagas de viento provenientes del sur se incrementarán hacia finales de septiembre. En la sierra, se prevén lluvias localizadas y un riesgo de incendios forestales debido a las quemas agrícolas típicas de la temporada. “El año pasado hemos tenido muchos incendios forestales, sobre todo en Ucayali, en Amazonas, en San Martín y al sur del país. Tenemos que tener en cuenta porque todavía hay condiciones atmosféricas apropiadas para favorecer los incendios. Eso pasa en la sierra y en la selva”, precisó la especialista.

En la selva, especialmente en la zona norte, se esperan lluvias por el ingreso de vientos húmedos provenientes de la Amazonía y Brasil. Loayza recordó que los incendios son en su mayoría antropogénicos y exhortó a autoridades y pobladores a evitar la quema de campos para prevenir accidentes y daños ambientales.