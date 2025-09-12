Persistirán lluvias y neblina en Lima durante las mañanas este fin de semana, según pronóstico del Senamhi

Persistirán lluvias y neblina en Lima durante las mañanas este fin de semana, según Senamhi | Foto: composición LR | difusión Andina

Persistirán lluvias y neblina en Lima durante las mañanas este fin de semana, según Senamhi | Foto: composición LR | difusión Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa centro y sur del Perú registrará el incremento de la temperatura diurna entre el viernes 12 al martes 16 de setiembre. Al respecto, la ingeniera Noelia Goicoechea, especialista en meteorología de la entidad, señaló que, durante los días mencionados, se registrarán condiciones de brillo solar en Lima Metropolitana.

En esa línea, recomendó que los ciudadanos deben de tomar sus precauciones ante los cambios de temperatura y mantenerse abrigados. "El brillo solar no quiere decir que debamos descuidarnos, porque recordemos que todavía estamos en estación de invierno. Todavía esperamos amaneceres con cielo cubierto, niebla, neblina y llovizna", declaró en diálogo con La República.

Senamhi prevé llovizna en Lima Metropolitana

La experta del Senamhi indicó que en los próximos días es probable que se registren ráfagas de viento en algunos sectores cercanos al litoral y lloviznas durante la madrugada en la capital.

"Esperamos que este fin de semana algunas lloviznas se puedan presentar en Lima Metropolitana, sobre todo durante la madrugada y primeras horas de la mañana", manifestó.

Senamhi alerta incremento de temperatura en la costa

La especialista informó que se prevé que las temperaturas máximas en los distritos más alejados del litoral, durante el sábado 13 y domingo 14 de setiembre, oscilen entre los 18°C y 21°C, especialmente en Lima Este y Norte. "También se presentarían condiciones variables de cobertura nubosa o brillo solar", añadió.

En cuanto a la humedad, indicó que la concentración se mantiene en valores a altos durante la madrugada y primeras horas de la mañana, con niveles que superan el 90% en varios distritos.

Motivo de incremento de la temperatura en la costa

El Senamhi aclaró que el aumento de temperatura diurna en la costa centro y sur se debe al debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y al ingreso de los vientos del norte, lo que ocasionará la reducción de la nubosidad. "Estas condiciones generarán periodos de brillo solar especialmente en las zonas alejadas del litoral", expuso.

