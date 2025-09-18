Escolar lucha por su vida en UCI tras caer del cuarto piso de su colegio en San Juan de Miraflores

Menor en estado crítico tras caer desde cuarto piso de colegio | Composición LR | Foto: difusión

Menor en estado crítico tras caer desde cuarto piso de colegio | Composición LR | Foto: difusión

Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras caer desde el cuarto piso del colegio Carmelitas American High School, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. La escolar sufrió fracturas y graves daños en órganos internos, por lo que se encuentra intubada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital María Auxiliadora, con pronóstico reservado.

Los padres, visiblemente angustiados, denuncian que el centro educativo carece de medidas de seguridad adecuadas. “Lo único que me han dicho es que hay que esperar, está intubada y todo”, señaló el padre a Ocurre Ahora, quien exige apoyo y explicaciones del centro educativo.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

Colegio en San Juan de Miraflores es clausurado tras caída de menor

Según la información preliminar, la menor estaba jugando durante la hora del recreo cuando cayó desde gran altura. “Han estado jugando, pero en el salón. Yo me pregunto, ¿cómo en la hora del recreo van a jugar en el salón? Deberían tener un patio”, reclamó el padre.

“Jugaban a la gallinita ciega y a las chapadas. Mi hija, para no dejarse atrapar, se subió a la carpeta. No sé si tuvo un desliz, si la empujaron o si se cayó por el juego, pero terminó cayendo por la ventana”, agregó.

Los padres aseguran que el colegio no cuenta con las medidas de seguridad necesarias. La UGEL, junto con trabajadores municipales de San Juan de Miraflores y la Policía Nacional del Perú, llegó al lugar; sin embargo, el personal del colegio no permitió el ingreso a la institución, por lo que fue clausurada.

La familia solicita apoyo económico a través de Yape al número 923 781 252, a nombre de Mariela Surco Huamán, madre de la menor. Además, denuncian que el colegio no está brindando asistencia para cubrir los gastos médicos ni garantizando protección adecuada.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.