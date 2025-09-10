HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     
Sociedad

Identifican cuerpo encontrado en SJM: joven habría sido víctima de extorsión y desapareció días antes

La víctima ha sido identificada como Julio César Zapaile Huamán. Después de la desaparición del joven de 29 años, su familia recibió mensajes de extorsión vinculados a la banda delictiva Tren de Aragua.

Identifican a cuerpo hallado en SJM: joven de 29 años había sido reportado como desaparecido
Identifican a cuerpo hallado en SJM: joven de 29 años había sido reportado como desaparecido | Difusión

Este martes 9 de setiembre, aproximadamente a las 8:20 a. m., recicladores reportaron a las autoridades el hallazgo de un cuerpo dentro de una maleta en San Juan de Miraflores. En ese momento, la PNP indicó que el fallecido, encontrado en un descampado de la calle Las Torres, sería un hombre de entre 30 a 35 años.

Ahora, la víctima ha sido identificada como Julio César Zapaile Huamán, un joven de 29 años que venía recibiendo amenazas y, según el registro de la institución, se reportó su desaparición días antes. Testigos indicaron que desde la tarde del día anterior algunos conductores ya habían identificado bultos sospechosos al lado de la vía. Sin embargo, aún se desconoce quién habría dejado el cuerpo.

Encuentran cuerpo de hombre en SJM. Foto:difusión

Encuentran cuerpo de hombre en SJM. Foto:difusión

PUEDES VER: Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

lr.pe

Identifican cuerpo de hombre hallado en San Juan de Miraflores

Familiares del fallecido pudieron confirmar su identidad. Según la nota de alerta de la Policía, ellos se encontraban buscándolo desde el este sábado 6 de setiembre. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima, natural de Ayacucho, había salido de su casa en Pamplona Alta ese mismo día por la noche para reunirse con unos amigos. Sin embargo, no regresó.

Familiares alertaron que, luego de esto, recibieron mensajes de alguien identificado como el 'Chino San Vicente', quien pertenecería a la banda delictiva El Tren de Aragua. En estos mensajes se solicita una “colaboración” a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus seres queridos, además de una foto del joven amordazado.

Familia recibió mensajes de amenaza luego de la desaparición del hombre. Foto: América Noticias

Familia recibió mensajes de amenaza luego de la desaparición del hombre. Foto: América Noticias

PUEDES VER: Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

lr.pe

Autoridades continúan con las investigaciones en SJM

A pesar de haberse podido identificar a la víctima, las investigaciones continúan, ya que hasta el momento no se ha logrado conocer quién abandonó el cuerpo en el lugar. Según testigos, nadie logró ver con claridad quién dejó la maleta, lo que dificulta el avance de las diligencias. A esto se suma que la zona no cuenta con cámaras de videovigilancia, tal como informó la municipalidad del distrito, lo que representa un obstáculo adicional para esclarecer el caso.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Siete homicidios en las últimas 24 horas

Siete homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

LEER MÁS
Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

Los Desa II movían más de S/20 millones ilícitos hacia Venezuela tras extorsiones a líneas de transporte y asesinatos de choferes

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

LEER MÁS
Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

LEER MÁS
Policías peruanos operaban junto a narcos para enviar droga desde el aeropuerto Jorge Chávez: eran liderados por alias 'Pablo Escobar'

Policías peruanos operaban junto a narcos para enviar droga desde el aeropuerto Jorge Chávez: eran liderados por alias 'Pablo Escobar'

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 9 al 13 de septiembre por Hidrandina: horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Incremento en la temperatura se presentará en Lima y otras 14 regiones del Perú por más de 40 horas, advierte Senamhi

Incremento en la temperatura se presentará en Lima y otras 14 regiones del Perú por más de 40 horas, advierte Senamhi

LEER MÁS
Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Sociedad

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Así será el nuevo megaproyecto vial que reducirá el tiempo de viaje de los peruanos de esta región: inversión asciende a US$866 millones

Accidente en Vía Evitamiento: aparatoso choque deja un motociclista fallecido y caos vehicular

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota