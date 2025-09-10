Este martes 9 de setiembre, aproximadamente a las 8:20 a. m., recicladores reportaron a las autoridades el hallazgo de un cuerpo dentro de una maleta en San Juan de Miraflores. En ese momento, la PNP indicó que el fallecido, encontrado en un descampado de la calle Las Torres, sería un hombre de entre 30 a 35 años.

Ahora, la víctima ha sido identificada como Julio César Zapaile Huamán, un joven de 29 años que venía recibiendo amenazas y, según el registro de la institución, se reportó su desaparición días antes. Testigos indicaron que desde la tarde del día anterior algunos conductores ya habían identificado bultos sospechosos al lado de la vía. Sin embargo, aún se desconoce quién habría dejado el cuerpo.

Encuentran cuerpo de hombre en SJM. Foto:difusión

Identifican cuerpo de hombre hallado en San Juan de Miraflores

Familiares del fallecido pudieron confirmar su identidad. Según la nota de alerta de la Policía, ellos se encontraban buscándolo desde el este sábado 6 de setiembre. De acuerdo con reportes preliminares, la víctima, natural de Ayacucho, había salido de su casa en Pamplona Alta ese mismo día por la noche para reunirse con unos amigos. Sin embargo, no regresó.

Familiares alertaron que, luego de esto, recibieron mensajes de alguien identificado como el 'Chino San Vicente', quien pertenecería a la banda delictiva El Tren de Aragua. En estos mensajes se solicita una “colaboración” a cambio de no atentar contra sus vidas o las de sus seres queridos, además de una foto del joven amordazado.

Familia recibió mensajes de amenaza luego de la desaparición del hombre. Foto: América Noticias

Autoridades continúan con las investigaciones en SJM

A pesar de haberse podido identificar a la víctima, las investigaciones continúan, ya que hasta el momento no se ha logrado conocer quién abandonó el cuerpo en el lugar. Según testigos, nadie logró ver con claridad quién dejó la maleta, lo que dificulta el avance de las diligencias. A esto se suma que la zona no cuenta con cámaras de videovigilancia, tal como informó la municipalidad del distrito, lo que representa un obstáculo adicional para esclarecer el caso.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

