Demoras en la Línea 1 del Metro de Lima: pasajeros reportan falta de trenes en las estaciones

A través de un comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima, se ha reportado demoras en el servicio de trenes de transporte público desde las primeras horas de la mañana del jueves 18 de septiembre. Esto ha ocasionado el malestar entre los usuarios, quienes esperan que la situación se normalice lo antes posible. El hecho sucede en plena hora punta.

"Se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", precisa el comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima.

Comunicado de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: FB

Nota en desarrollo