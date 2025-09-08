HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a chofer de la línea 'Nueva América' en SJM mientras habían pasajeros a bordo

En horas de la mañana, falsos pasajeros acribillaron a balazos a chofer en plena ruta de inicio. Empresa de transporte sería blanco de extorsión. 

Acribillan a conductor de línea 'Nueva América'. Foto: Latina
Un conductor de la empresa de transporte 'Nueva América' fue asesinado a balazos en horas de mañana de este lunes 8 de setiembre, en el distrito de San Juan de Miraflores. El crimen ocurrió cuando la línea se encontraba en plena ruta de inicio con pasajeros a bordo.

De acuerdo con información preliminar, falsos pasajeros irrumpieron y dispararon a quemarropa contra el conductor desatando el pánico entre los presentes. Al menos cinco disparos habrían sido perpetrados contra la víctima, cuyo cuerpo quedo tendido en el asiento del timón. Agentes de la Policía Nacional se hicieron presente para iniciar con las primeras diligencias e investigaciones.

Nota en desarrollo...

