Joven genio de Astronomía es victima del robo de todos sus ahorros en SJM . | Foto: Composición LR/Latina.

Un joven genio de la Astronomía y Astrofísica ha sido víctima del robo de su laptop y todos sus ahorros destinados a comprar su tan soñado telescopio, este hecho sucedió en el distrito de San Juan de Miraflores y madre de familia pide ayuda.

La delincuencia no cesa y esta vez ha perjudicado a un joven estudiante, llamado Alexander, quien ha sido ganador de las olimpiadas de Astronomía y Astronáutica. Los delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron su laptop con la que estudiaba y el dinero que ahorró sol a sol para comprar su tan apreciado telescopio.

Joven campeón de Astronomía y Astrofísica es víctima de la delincuencia en SJM

"Lamentablemente, pasó eso, mi hijo estaba ahorrando para comprarse su telescopio", fueron las palabras de la mamá, quien lo ha acompañado en todo momento de la denuncia. El joven estudiante es una promesa para el Perú, ha viajado a la India y en Brasil ganó una medalla de plata.

Lo indignante de este robo, es que, el joven desde muy pequeño ha soñado con tener un telescopio y ahorró para cumplir ese sueño. "Quería comprar un telescopio, ya que siempre me ha fascinado tener un telescopio propio, además, manejarlo al tiempo que yo quiera y practicar para tener un mejor dominio, pero como se llevaron mis ahorros no pude comprarlo", comentó Alexander para Latina Noticias.

Además, según lo relató su madre, Alexander, iba caminando a su colegio para ahorrar su pasaje y juntarlo de sol a sol. "Él ya venía ahorrando hace años".

Joven víctima de robo solicita ayuda

El caso ha llamado la atención, por ello, los ciudadanos que desean ayudar para que pueda comprar su telescopio, se pueden comunicar al número celular: 992846176.