HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Sociedad

Joven campeón de Astronomía sufre robo en SJM: se llevaron su laptop y todo el ahorro con el que compraría el telescopio que tanto soñó tener

Alexander, destacado en olimpiadas internacionales, sufrió el robo de sus ahorros en SJM. Le costó reunir ese dinero de sol a sol para cumplir su sueño de tener un telescopio propio. “No podré comprarlo”, lamentó.

Joven genio de Astronomía es victima del robo de todos sus ahorros en SJM .
Joven genio de Astronomía es victima del robo de todos sus ahorros en SJM . | Foto: Composición LR/Latina.

Un joven genio de la Astronomía y Astrofísica ha sido víctima del robo de su laptop y todos sus ahorros destinados a comprar su tan soñado telescopio, este hecho sucedió en el distrito de San Juan de Miraflores y madre de familia pide ayuda.

La delincuencia no cesa y esta vez ha perjudicado a un joven estudiante, llamado Alexander, quien ha sido ganador de las olimpiadas de Astronomía y Astronáutica. Los delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron su laptop con la que estudiaba y el dinero que ahorró sol a sol para comprar su tan apreciado telescopio.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Dueño de botica defiende su negocio a escobazos de delincuentes armados y le rompen la cabeza en SMP

lr.pe

Joven campeón de Astronomía y Astrofísica es víctima de la delincuencia en SJM

"Lamentablemente, pasó eso, mi hijo estaba ahorrando para comprarse su telescopio", fueron las palabras de la mamá, quien lo ha acompañado en todo momento de la denuncia. El joven estudiante es una promesa para el Perú, ha viajado a la India y en Brasil ganó una medalla de plata.

Lo indignante de este robo, es que, el joven desde muy pequeño ha soñado con tener un telescopio y ahorró para cumplir ese sueño. "Quería comprar un telescopio, ya que siempre me ha fascinado tener un telescopio propio, además, manejarlo al tiempo que yo quiera y practicar para tener un mejor dominio, pero como se llevaron mis ahorros no pude comprarlo", comentó Alexander para Latina Noticias.

Además, según lo relató su madre, Alexander, iba caminando a su colegio para ahorrar su pasaje y juntarlo de sol a sol. "Él ya venía ahorrando hace años".

Joven víctima de robo solicita ayuda

El caso ha llamado la atención, por ello, los ciudadanos que desean ayudar para que pueda comprar su telescopio, se pueden comunicar al número celular: 992846176.

Notas relacionadas
Al menos 8 niños recibieron un impacto de bala perdida en Lima este 2025: delincuencia afecta el desarrollo infantil

Al menos 8 niños recibieron un impacto de bala perdida en Lima este 2025: delincuencia afecta el desarrollo infantil

LEER MÁS
Tres homicidios en las últimas 24 horas

Tres homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Auto quedó destrozado tras impactar contra rejas de estación del Metropolitano: chofer se habría quedado dormido

Auto quedó destrozado tras impactar contra rejas de estación del Metropolitano: chofer se habría quedado dormido

LEER MÁS
Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ignacio Buse vs Jaime Faria: EN DIRECTO por la Copa Davis 2025 partido Perú - Portugal

Puno: turista alemana muere durante paseo por la isla Taquile en el Titicaca

'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford: ¿cuándo pelean por el título mundial supermediano de boxeo?

Sociedad

Puno: turista alemana muere durante paseo por la isla Taquile en el Titicaca

Auto quedó destrozado tras impactar contra rejas de estación del Metropolitano: chofer se habría quedado dormido

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

César Sandoval cuestiona a López Aliaga por tren Lima-Chosica: "Llevar el tema al Congreso sí es politizar"

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota