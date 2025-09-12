Joven campeón de Astronomía sufre robo en SJM: se llevaron su laptop y todo el ahorro con el que compraría el telescopio que tanto soñó tener
Alexander, destacado en olimpiadas internacionales, sufrió el robo de sus ahorros en SJM. Le costó reunir ese dinero de sol a sol para cumplir su sueño de tener un telescopio propio. “No podré comprarlo”, lamentó.
Un joven genio de la Astronomía y Astrofísica ha sido víctima del robo de su laptop y todos sus ahorros destinados a comprar su tan soñado telescopio, este hecho sucedió en el distrito de San Juan de Miraflores y madre de familia pide ayuda.
La delincuencia no cesa y esta vez ha perjudicado a un joven estudiante, llamado Alexander, quien ha sido ganador de las olimpiadas de Astronomía y Astronáutica. Los delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron su laptop con la que estudiaba y el dinero que ahorró sol a sol para comprar su tan apreciado telescopio.
Joven campeón de Astronomía y Astrofísica es víctima de la delincuencia en SJM
"Lamentablemente, pasó eso, mi hijo estaba ahorrando para comprarse su telescopio", fueron las palabras de la mamá, quien lo ha acompañado en todo momento de la denuncia. El joven estudiante es una promesa para el Perú, ha viajado a la India y en Brasil ganó una medalla de plata.
Lo indignante de este robo, es que, el joven desde muy pequeño ha soñado con tener un telescopio y ahorró para cumplir ese sueño. "Quería comprar un telescopio, ya que siempre me ha fascinado tener un telescopio propio, además, manejarlo al tiempo que yo quiera y practicar para tener un mejor dominio, pero como se llevaron mis ahorros no pude comprarlo", comentó Alexander para Latina Noticias.
Además, según lo relató su madre, Alexander, iba caminando a su colegio para ahorrar su pasaje y juntarlo de sol a sol. "Él ya venía ahorrando hace años".
Joven víctima de robo solicita ayuda
El caso ha llamado la atención, por ello, los ciudadanos que desean ayudar para que pueda comprar su telescopio, se pueden comunicar al número celular: 992846176.