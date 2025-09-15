Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Saldrán a las calles. Organizaciones ciudadanas como 'Voz Ciudadana' y el colectivo '21 de Septiembre', junto a diversos grupos de jóvenes independientes de cualquier organización política, convocaron una nueva marcha para este 20 y 21 de septiembre a partir de las 5:00 pm en la Plaza San Martín contra Dina Boluarte y el Congreso de la República. La movilización no surge de manera espontánea: las principales consignas se centran en el rechazo al respaldo del Ejecutivo y el Legislativo a la reforma del sistema de pensiones, ampliamente cuestionada y considerada beneficiosa únicamente para las AFP. Asimismo, la marcha busca expresar descontento frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

"La organización Voz Ciudadana informa a la ciudadanía que este 20 y 21 de septiembre realizaremos una jornada de movilización en contra de los grandes cambios y abusos cometidos por el Congreso, y en rechazo a la injusticia que afecta diariamente a nuestro pueblo (…)", señala el comunicado difundido por el colectivo social.

Por otro lado, los dirigentes de los colectivos hicieron un llamado a los empresarios para que tomen precauciones a fin de evitar contratiempos durante la protesta. "Recomendamos a los comercios y transportistas suspender sus actividades durante la jornada, con el objetivo de prevenir afectaciones y mostrar respaldo a esta causa justa", continúa el pronunciamiento.

Esta sería la segunda vez que los jóvenes y los colectivos ciudadanos saldrán a las calles a hacer sentir su voz frente a las autoridades. Anteriormente, el 13 y 14 de septiembre, distintos ciudadanos se movilizaron a los alrededores de Centro de Lima para protestar en contra de la reforma del sistema de pensiones y los grupos políticos que permitieron su promulgación.

Flyer convocando a las marchas de este 20 y 21 de septiembre | Foto: Difusión.

Dirigente que convoca a la protesta ciudadana conversa con La República: "Marchamos contra la corrupción"

La República logró contactar a una de las dirigentes que convocaron a esta protesta ciudadana. Por motivos de seguridad, la dirigente social entrevistada decidió usar un seudónimo para no revelar su identidad. Luny, quien se identifica como progresista de izquierda y es líder del colectivo Voz Ciudadana, afirmó que la marcha no responde únicamente a la reciente reforma del sistema de pensiones aprobada por el Congreso y promulgada por Dina Boluarte.

"No es solo por las AFP. Marchamos contra la corrupción, la mala gestión y porque no queremos que nuestras familias sigan sufriendo las consecuencias de un gobierno corrupto", señaló a este medio.

Luny añadió que la movilización habrá cumplido su objetivo si logra traducirse en acciones concretas de parte de las más altas autoridades del Estado: "La protesta será exitosa si existe una verdadera lucha contra la corrupción sin blindajes, medidas efectivas contra la inseguridad, reformas al sistema económico y previsional, empleo digno para los jóvenes y respeto a la voz ciudadana, sin tener que ser reprimidos por quienes se hacen llamar 'aliados del pueblo'", expresó.

La dirigente de Voz Ciudadana aseguró que en los últimos años se ha visto impulsada a promover la organización ciudadana: "Lo que me llevó a convocar a la población y organizar esta marcha fueron hechos que indignaron al país: expresidentes condenados por corrupción, alcaldes y funcionarios sentenciados, y el fracaso del Estado frente a la inseguridad ciudadana", sostuvo.