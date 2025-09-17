Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos y se vería hoy en el Pleno

Congreso. Comisión de Economía aprobó octavo retiro de los fondos de afiliados a la AFP.

La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó con 24 votos a favor el octavo retiro AFP luego de un extenso debate de poco más de cinco horas con participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación AFP.

El próximo paso es que este dictamen pueda ser debatido y votado por el Pleno del Congreso, el cual puede verse esta misma tarde. La liberación de fondos será de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) equivalentes a S/21.400.

Previamente, se rechazó una cuestión previa presentada por el congresista Guido Bellido, que planteaba separar la votación del octavo retiro AFP y la reforma de pensiones. Este recurso fue rechazado por 15 votos a favor.

Lo aprobado esta tarde se resume de la siguiente manera: Retiro de hasta 4 UIT de las AFP, derogar el aporte obligatorio para trabajadores independientes, restituir el 95,5% de los fondos en favor de trabajadores menores de 40 años.

Más temprano, durante su participación, el ministro de Economía Raúl Pérez-Reyes instó a los afiliados a dejar un saldo en sus cuentas individuales de capitalización (CIC) si es que van a optar por retirar sus ahorros.

El presidente de la Comisión, Víctor Flores de la bancada Fuerza Popular, indicó en conferencia de prensa que hoy mismo el dictamen pasaría a ser debatido en el Pleno del Congreso.

"Ya estamos haciendo la recolección de firmas de todos los congresistas de la comisión para que hoy mismo, en la noche, se agende en el Pleno y se toque para después votarlo. De tal manera que hoy mismo tendremos un consenso de ideas mayoritario para que la población", indicó.

Según la Asociación AFP, de prosperar en el Pleno, retiros de fondos podrían superar los S/26.000 millones. Recordemos que con los anteriores siete retiros AFP, se liberaron un total de S/115.000 millones.

Retiro AFP: ¿Qué dice el dictamen?

El dictamen del octavo retiro AFP establece que la solicitud debe realizarse dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación. El desembolso se realizará en cuotas de hasta 1 UIT cada 30 días. Los fondos mantienen su intangibilidad, con la única excepción de retenciones por deudas alimentarias, hasta un máximo del 30%.