La tensión en el acceso a la ciudad inca de Machu Picchu continúa intensificándose en Cusco, dejando a cientos de turistas de todo el mundo varados por horas debido al bloqueo de la vía férrea en el sector de Qoriwayrachina. Los visitantes permanecen en la estación de Ollantaytambo, a la espera de que se restablezca el servicio para poder visitar una de las maravillas del mundo.

Con equipajes y mantas para protegerse del frío, extranjeros, adultos mayores y niños se concentran desde las primeras horas de la madrugada, con la esperanza de que su viaje soñado pueda realizarse. Sin embargo, el problema lleva días, y algunos viajeros han tenido que buscar alternativas, recorriendo largas caminatas de más de dos horas hasta llegar a Aguas Calientes, desde donde finalmente accedieron a la ciudadela inca.

Turistas varados por suspensión de trenes a Machu Picchu

Óscar, un ciudadano argentino, llegó hace unos días a Perú junto a un grupo de 20 personas con el objetivo de visitar Machu Picchu, pero la suspensión de los servicios de trenes ha alterado sus itinerarios. “Puedo estar de acuerdo con la protesta, pero lamentablemente se están comportando de una manera muy fea porque somos rehenes. ¿Cuál es nuestra libertad? ¿Cuáles son nuestros derechos? Insisto, puedo estar de acuerdo con la protesta, pero que dejen el libre tránsito”, señaló a RPP.

“No vivimos a 20 kilómetros, sino a miles de kilómetros. Teníamos programado subir ayer al santuario. Tuvimos que reprogramar hoteles, boletos y todo eso implica un costo. Se nos está haciendo muy difícil”, agregó. Una situación similar afecta a cientos de turistas provenientes de países como España, Panamá y México, así como de otras partes del mundo, algunos de los cuales no hablan español, lo que dificulta la comunicación sobre la problemática social.

Cabe recordar que el conflicto en Machu Picchu se originó tras el fin de la concesión de la empresa Consettur, que operó de manera exclusiva durante 30 años la ruta Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la llaqta inca. La falta de una licitación oportuna para un nuevo operador impidió el ingreso de 18 buses autorizados, lo que llevó a las comunidades locales a iniciar un paro indefinido, denunciando un presunto “contubernio” entre autoridades y empresas. En paralelo, PeruRail y el concesionario Ferrocarril Transandino S.A. confirmaron la suspensión temporal de sus operaciones debido a los bloqueos en el sector.

Policía de Cusco pide restablecer trenes para más de 2.000 turistas tras bloqueos en Qoriwayrachina

Ante la suspensión del servicio ferroviario por las protestas en Machu Picchu, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra Cámara, exhortó a las empresas a restablecer los viajes para facilitar la salida de más de 2.000 turistas nacionales y extranjeros que permanecen en la zona tras visitar la maravilla mundial.

Pese a los incidentes en el sector de Qoriwayrachina, donde se colocaron rocas en la vía, Becerra aseguró que la situación en Machu Picchu está bajo control y que la visita a la ciudadela se desarrolla con normalidad.