Comunidades aseguran que hay impedimentos para la llegada de nuevos buses. Foto: Composición LR/LuisÁlvarez

Las comunidades del distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, iniciaron un paro indefinido desde la medianoche del 14 de septiembre. Ellos exigían el ingreso de 18 unidades vehiculares autorizadas por el Sernanp para el traslado de turistas hacia la maravilla mundial. Del mismo modo, responsabilizaban a la empresa PeruRail por la demora en dicho proceso.

A través de un reciente comunicado, el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu (Fredim) denunció un presunto “contubernio” entre autoridades y empresas privadas que estaría afectando a la población local por el impedimento en el ingreso de nuevos buses.

Tensión en Machu Picchu tras la paralización

“Responsabilizamos a la empresa PerúRail de los hechos que se generarían producto de la falta de agilidad y seriedad en el traslado de las dieciocho unidades vehiculares al pueblo de Machu Picchu, hechos que podrían empeorar la medida antes mencionada”, señala el comunicado del Frente de Defensa.

Protestas en las comunidades de Machu Picchu. Foto: Luis Álvarez

La paralización comunal y los incidentes en el servicio ferroviario han incrementado la tensión en el distrito en plena temporada turística, mientras los pobladores mantienen su protesta en demanda de soluciones inmediatas.

Cabe recordar que la crisis se originó tras la conclusión de la concesión de la empresa Consettur en la ruta Hiram Bingham, que une Machu Picchu Pueblo con la llaqta inca, y por la falta de una licitación oportuna a cargo de la Municipalidad Provincial de Urubamba para permitir el ingreso de una nueva empresa operadora.

Suspensión temporal por rocas en la vía

En paralelo, Ferrocarril Transandino S.A. anunció la suspensión temporal de las operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, tras detectarse piedras de gran tamaño en el sector de Ccorihuayrachina, aparentemente producto de un derrumbe que impedía el tránsito regular. La Policía inició las investigaciones al respecto.

Suspensión temporal de la vía. Foto: Luis Álvarez

Tras los trabajos de rehabilitación y limpieza de la vía férrea, PeruRail confirmó este domingo que los servicios ferroviarios en el tramo Ollantaytambo–Machu Picchu fueron restablecidos desde las 10 de la mañana, garantizando la seguridad de los pasajeros y operadores turísticos. Al cierre de esta nota, los buses que trasladan a los visitantes desde Machupicchu Pueblo hasta la ciudadela inca circulan con normalidad.

