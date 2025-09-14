HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Paro indefinido en Machu Picchu: cierran establecimientos por presunto "contubernio" para impedir ingreso de nuevos buses

Comunidades acusan incumplimiento en el traslado de buses, mientras trenes estuvieron suspendidos varias horas por presencia de rocas en la vía.

Comunidades aseguran que hay impedimentos para la llegada de nuevos buses. Foto: Composición LR/LuisÁlvarez
Comunidades aseguran que hay impedimentos para la llegada de nuevos buses. Foto: Composición LR/LuisÁlvarez

Las comunidades del distrito de Machu Picchu, provincia de Urubamba, iniciaron un paro indefinido desde la medianoche del 14 de septiembre. Ellos exigían el ingreso de 18 unidades vehiculares autorizadas por el Sernanp para el traslado de turistas hacia la maravilla mundial. Del mismo modo, responsabilizaban a la empresa PeruRail por la demora en dicho proceso.

A través de un reciente comunicado, el Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu (Fredim) denunció un presunto “contubernio” entre autoridades y empresas privadas que estaría afectando a la población local por el impedimento en el ingreso de nuevos buses.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Turistas se conmueven al llegar a Machu Picchu por primera vez: "Es sanador, me dejó sin palabras"

lr.pe

Tensión en Machu Picchu tras la paralización

“Responsabilizamos a la empresa PerúRail de los hechos que se generarían producto de la falta de agilidad y seriedad en el traslado de las dieciocho unidades vehiculares al pueblo de Machu Picchu, hechos que podrían empeorar la medida antes mencionada”, señala el comunicado del Frente de Defensa.

Protestas en las comunidades de Machu Picchu. Foto: Luis Álvarez

Protestas en las comunidades de Machu Picchu. Foto: Luis Álvarez

La paralización comunal y los incidentes en el servicio ferroviario han incrementado la tensión en el distrito en plena temporada turística, mientras los pobladores mantienen su protesta en demanda de soluciones inmediatas.

Cabe recordar que la crisis se originó tras la conclusión de la concesión de la empresa Consettur en la ruta Hiram Bingham, que une Machu Picchu Pueblo con la llaqta inca, y por la falta de una licitación oportuna a cargo de la Municipalidad Provincial de Urubamba para permitir el ingreso de una nueva empresa operadora.

PUEDES VER: PeruRail denuncia corte de frenos en plataforma que traslada buses a Machu Picchu y suspenden operación

lr.pe

Suspensión temporal por rocas en la vía

En paralelo, Ferrocarril Transandino S.A. anunció la suspensión temporal de las operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu, tras detectarse piedras de gran tamaño en el sector de Ccorihuayrachina, aparentemente producto de un derrumbe que impedía el tránsito regular. La Policía inició las investigaciones al respecto.

Suspensión temporal de la vía. Foto: Luis Álvarez

Suspensión temporal de la vía. Foto: Luis Álvarez

Tras los trabajos de rehabilitación y limpieza de la vía férrea, PeruRail confirmó este domingo que los servicios ferroviarios en el tramo Ollantaytambo–Machu Picchu fueron restablecidos desde las 10 de la mañana, garantizando la seguridad de los pasajeros y operadores turísticos. Al cierre de esta nota, los buses que trasladan a los visitantes desde Machupicchu Pueblo hasta la ciudadela inca circulan con normalidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Turistas se conmueven al llegar a Machu Picchu por primera vez: "Es sanador, me dejó sin palabras"

Turistas se conmueven al llegar a Machu Picchu por primera vez: "Es sanador, me dejó sin palabras"

LEER MÁS
Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

Tejedoras de Ollantaytambo premiadas en la Bienal de Diseño de Londres

LEER MÁS
PeruRail denuncia corte de frenos en plataforma que traslada buses a Machu Picchu y suspenden operación

PeruRail denuncia corte de frenos en plataforma que traslada buses a Machu Picchu y suspenden operación

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
UNMSM: Estudiantes levantan toma de universidad tras llegar a acuerdo con rectora Jerí Ramón

UNMSM: Estudiantes levantan toma de universidad tras llegar a acuerdo con rectora Jerí Ramón

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Sociedad

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota