Enfrentamientos entre comuneros y policías en Machu Picchu dejan 15 heridos durante paro indefinido

El sector de Qoriwayrachina fue escenario de un violento enfrentamiento entre policías y comuneros que acatan un paro indefinido en rechazo al uso de la carretera Hiram Bingham, en Machu Picchu, provincia de Urubamba (Cusco).

De acuerdo con el presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, el saldo preliminar es de 15 heridos. Los comuneros registraron en video momentos de la trifulca, mostrando a los afectados y denunciando el uso de gas lacrimógeno pese a la presencia de mujeres, niños y adultos mayores.

“La Policía no tuvo la capacidad de dialogar con la población. Lo que hicieron fue lanzar gases lacrimógenos. Hoy tenemos pobladores heridos, ensangrentados y sin atención médica”, denunció el dirigente Baca en declaraciones a Nueva TV Nacional.

El representante comunal advirtió que Qoriwayrachina carece de posta médica y que los heridos temen trasladarse a Machu Picchu Pueblo ante el riesgo de ser detenidos por la Policía.

De manera extraoficial se conoció que la confrontación se habría originado cuando los agentes intentaron despejar la vía férrea para facilitar la evacuación de turistas varados en Machu Picchu, tras la suspensión del servicio ferroviario.

Finalmente, dos trenes lograron salir desde la estación de Machu Picchu hacia Ollantaytambo con numerosos visitantes. Otros turistas optaron por caminar hasta Hidroeléctrica y continuar el viaje de retorno por carretera.

Hasta el cierre de esta información, la Policía Nacional no había emitido un pronunciamiento oficial.

