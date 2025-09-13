HOYSuscripcion LR Focus

Turistas se conmueven al llegar a Machu Picchu por primera vez: "Es sanador, me dejó sin palabras"

Clip de TikTok muestra la conmovedora reacción de la madre, quien se emociona hasta las lágrimas ante la belleza del paisaje incaico.

"Me hizo llorar y admirar la grandeza del legado inca", reaccionaron cibernautas en TikTok.
"Me hizo llorar y admirar la grandeza del legado inca", reaccionaron cibernautas en TikTok. | Foto: composición LR/ convaleortiz/TikTok

Una joven turista y su madre vivieron una intensa emoción al conocer Machu Picchu en Perú. Ambas se asombraron con la sorprendente vista panorámica que ofrece la maravilla mundial y lo compartieron en redes sociales. Tras la viralización del video en TikTok, muchos usuarios compartieron experiencias similares.

Turista y su madre se emocionan al descubrir la majestuosidad de Machu Picchu

De acuerdo al clip viral en la cuenta convaleortiz en TikTok, la joven compartió los instantes de su llegada a Machu Picchu y con ello la emoción que sintió. También captó cuando su madre no pudo evitar las lágrimas luego de observar la majestuosidad de este destino turístico en Perú.

"Me dejó sin palabras, Machu Picchu es sanador. Es darte cuenta de la naturaleza, de lo grande que es Dios, de como las personas lograban hacer cosas tan impresionantes, como que te llena el corazón y te hace sentir feliz de estar vivo. Es un sentimiento hermoso", reaccionó tras la viralización del contenido en la plataforma china.

Usuarios de TikTok aseguran que Machu Picchu es una de las maravillas del mundo moderno más hermosas

El clip en TikTok alcanzó más de 300.000 visualizaciones y muchos turistas coincidieron en lo hermoso y místico que es conocer Machu Picchu.

"La energía es increíble, es bello. Es indescriptible", "Me sucedió lo mismo, no entendí por qué, pero me hizo llorar y admirar la grandeza del legado inca. Hermoso indudablemente", "Hace tres días estuve en el Coliseo Romano y sentí emoción, pero no como en Machu Picchu", "Yo también lloré y mucha gente alrededor mío también", reaccionaron usuarios de TikTok.

