Economía

Visitantes extranjeros y de Cusco podrá ingresar gratis a Machu Picchu en 2026 bajo estas condiciones

Una resolución del Sernanp estableció el tarifario para visitantes peruanos y extranjeros a partir del 1 de enero de 2026. Los precios varían según la edad del turista.

Machu Picchu fue declarado una de las siete maravillas del mundo moderno en 2007.
Machu Picchu fue declarado una de las siete maravillas del mundo moderno en 2007.

El Santuario Histórico de Machu Picchu es un destino turístico ideal para millones de personas, debido a su majestuoso e imponente ambiente. Por este motivo, es importante que los futuros visitantes conozcan el precio de las entradas para que puedan planificar su viaje.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) publicó el tarifario para los turistas peruanos y extranjeros, el cual entrará en vigencia el 1 de enero de 2026. En particular, se estableció dos condiciones para ingresar a esta maravilla mundial de forma gratuita.

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Visitantes extranjeros ingresarán gratis a Machu Picchu bajo este requisito en 2026

La resolución 000004-2025-SERNANP/SHMPI-SGD establece que los extranjeros menores de 3 años estarán exonerados del pago para ingresar al Santuario Histórico de Machu Picchu a partir del 1 de enero del próximo año. Además, los otros precios para los procedentes del exterior del Perú son:

  • Visitantes extranjeros entre 3 y 17 años: S/5.00.
  • Visitantes extranjeros mayores de 18 años: S/11.00.

¿Cuáles son los precios para los peruanos que visiten Machu Picchu en 2026?

La resolución de Sernanp señaló que los ciudadanos de la localidad y de la región de Cusco no pagarán entrada para ingresar a Machu Picchu los domingos. Para acceder a este beneficio, que iniciará el próximo año, los visitantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por otro lado, el tarifario para todos los peruanos, incluidos los cusqueños, depende de su edad. Los visitantes nacionales y locales entre 3 y 17 años pagarán S/3. Asimismo, quienes sean mayores de edad deberán desembolsar S/5.

