Desde el 14 de setiembre, las comunidades de Machu Picchu iniciaron un paro indefinido. | Fuente: Luis Álvarez / La República. | Créditos: Luis Álvarez / La República.

Ante la suspensión del servicio ferroviario por las protestas en Machu Picchu, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra Cámara, exhortó a las empresas a restablecer los viajes para facilitar la salida de más de 2.000 turistas nacionales y extranjeros que permanecen en la zona tras visitar la maravilla mundial.

Becerra explicó que, si bien en horas de la mañana algunos manifestantes colocaron piedras en la vía férrea, la policía intervino de inmediato y actualmente la ruta se encuentra despejada. “Tenemos más de 100 efectivos en toda el área, la vía está libre. Pedimos a las empresas ferroviarias que reconsideren su decisión y permitan el traslado de los visitantes”, indicó.

El general advirtió que la suspensión del servicio complica no solo el retorno de los turistas, sino también el desplazamiento policial para atender eventuales bloqueos en sectores de difícil acceso. “El tren es indispensable tanto para la evacuación de turistas como para que la policía pueda llegar a puntos críticos”, añadió.

Visitas con normalidad

Pese a los incidentes registrados en el sector de Qoriwayrachina, donde se colocaron rocas en la vía, Becerra aseguró que la situación en Machu Picchu está bajo control y la visita a la ciudadela se desarrolla con normalidad.

Finalmente, informó que la Policía Nacional continuará garantizando la seguridad en la zona, mientras se investigan otros hechos, como el presunto atentado contra las plataformas de PerúRail ocurrido días atrás, previo al traslado de los nuevos buses para el transporte turístico.