Conflicto por transporte a Machu Picchu afecta al turismo y genera cancelación de reservas
Gerente regional de Turismo advierte que, de continuar la crisis, las anulaciones podrían llegar al 15% en el próximo trimestre. Pobladores anuncian bloqueos y huelga.
El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Baca, alertó que la crisis generada por la disputa entre las empresas de transporte hacia Machu Picchu está impactando directamente en el turismo y la imagen del país.
“Hasta el momento se ha registrado la cancelación del 2% de las reservas, pero de continuar este problema en el próximo trimestre podría llegar al 15%”, señaló Baca, tras reunirse con la Red de Protección al Turista.
Aunque precisó que el servicio de trenes hacia la maravilla mundial continúa funcionando y que la ruta terrestre por Hiram Bingham opera con normalidad, advirtió que la tensión entre los consorcios Consettur (cuya concesión expiró) y San Antonio de Torontoy (que se encargará del transporte provisional de turistas) mantiene en incertidumbre a los operadores turísticos y a los visitantes.
Amenazas de huelga
A ello se suma el anuncio de movilizaciones y posibles bloqueos de la línea férrea por parte de los pobladores de Machupicchu, quienes exigen una solución definitiva. “Este problema está sobrepasando la capacidad de negociación. No se trata de la imagen de una empresa, sino de la imagen del país”, recalcó Baca.
El funcionario invocó a PeruRail, la Municipalidad de Urubamba y la PCM a implementar con urgencia el plan de contingencia y garantizar el ingreso de las nuevas unidades de transporte del consorcio autorizado. Asimismo, advirtió que, de persistir los incumplimientos, podrían presentarse acciones legales por omisión de funciones que afectan directamente al turismo.
Protestas y movilizaciones
Entre tanto pobladores realizan movilizaciones pacíficas a lo largo de la vía férrea y en Machupicchu Pueblo. Bajo la amenaza de en cualquier momento radicalizar sus acciones de protesta.