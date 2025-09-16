¿El medio pasaje universitario aplica los sábados y domingos? Esto dice abogado peruano

En Perú, el medio pasaje universitario es uno de los beneficios más aprovechados por los estudiantes de educación superior para aliviar el costo del transporte público. Sin embargo, su aplicación sigue generando dudas, especialmente respecto a los fines de semana. De acuerdo con la Ley N.º 26271, vigente desde los años 90 y modificada por última vez en 2014, este derecho se concede únicamente durante los días laborales.

¿Cuáles son los horarios y días en los que aplica el medio pasaje?

La Ley N.º 26271 fija un horario de entre las 5:00 a.m. y medianoche en días laborables, quedando fuera —en la práctica— los sábados, domingos y feriados. Según el abogado procesalista Rodrigo Rosales, el beneficio, además de ser para los universitarios, incluye a los agentes de la Policía Nacional del Perú y a los escolares.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

“¿Cómo nosotros acreditamos un medio pasaje? Con un carnet establecido, en ese momento, por la Asamblea Nacional de Rectores, y luego por la Superintendencia Nacional, la Sunedu. También está el Ministerio de Educación, que otorga las credenciales para los chicos que están estudiando carreras técnicas. Y hay una condición habilitante, que es que mínimo tiene que tener 6 semestres para que sea considerado como carrera técnica. No es que hay un curso corto de un año y eso es validado para tener medio pasaje, porque durante el año no hay 6 semestres académicos, sino posiblemente solo 2”, detalló en conversación con La República.

¿Qué sanción puede recibir una empresa de transporte de no respetar el medio pasaje?

Rosales explicó que la Autoridad de Transporte Urbano (AUT) es la encargada de determinar las sanciones contra los conductores o cobradores que no respeten el medio pasaje. Dentro del cuadro de sanciones o infracciones se determina cómo proceder en estos casos.

“Hay una clasificación específica. Si no me equivoco es el N22, donde establece qué pasa si el transportista o la persona que lleva el transporte público no cumple con este parámetro del beneficio del 50% de descuento de medio pasaje. En principio, la ATU te sancionaría como empresa con el 20% de una UIT (S/1.070) y, además, como medida complementaria, te estaría inhabilitando por un plazo de 5 días, más o menos, la operatividad de la línea”, indicó.

Además, señaló que, si la unidad de transporte comete la infracción en reiteradas veces, la multa se eleva al 40% de una UIT; es decir, S/2.140, y la suspensión aumenta a 15 días. Debido a que no en todas las rutas se encuentra habilitado el personal de la ATU, cuando un estudiante se encuentra en esta situación debería buscar a un policía que se encuentre en la ruta del bus, llamarlo y reclamar su derecho.

“El ejercicio de acción no es solamente quejarse de que no se respeta el medio pasaje, sino accionar también porque el Policía tendría que validar esta denuncia y corroborar si efectivamente se ha cobrado el medio pasaje”, agregó.

¿Es viable sería modificar la ley para que el medio pasaje se aplique todos los días de la semana?

Rosales consideró que es justificable aumentar el medio pasaje durante toda la semana, debido a que cuando fue creada la norma los estudiantes universitarios y técnicos contemplaban un horario de lunes a viernes. Hoy, las clases se extienden algunas veces hasta los sábados y domingos.

“Hay muchos estudiantes que terminan sus clases incluso a las 9 o 10 de la noche. Entonces creo que es viable solicitar una extensión, pero hay ciertas condiciones que deberían evaluarse porque algunos podrían usar el medio pasaje no para ir a la universidad o volver a casa de ella”, enfatizó.