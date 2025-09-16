HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
Sociedad

¿El medio pasaje universitario aplica los sábados y domingos? Esto dice abogado peruano: "No es solo para el beneficio del estudiante"

El medio pasaje universitario es clave para estudiantes de educación superior, pero su uso genera dudas, especialmente los fines de semana. La ley peruana solo lo reconoce durante determinados días y horas.

¿El medio pasaje universitario aplica los sábados y domingos? Esto dice abogado peruano
¿El medio pasaje universitario aplica los sábados y domingos? Esto dice abogado peruano | Foto: composición LR/Sunedu

En Perú, el medio pasaje universitario es uno de los beneficios más aprovechados por los estudiantes de educación superior para aliviar el costo del transporte público. Sin embargo, su aplicación sigue generando dudas, especialmente respecto a los fines de semana. De acuerdo con la Ley N.º 26271, vigente desde los años 90 y modificada por última vez en 2014, este derecho se concede únicamente durante los días laborales.

¿Cuáles son los horarios y días en los que aplica el medio pasaje?

La Ley N.º 26271 fija un horario de entre las 5:00 a.m. y medianoche en días laborables, quedando fuera —en la práctica— los sábados, domingos y feriados. Según el abogado procesalista Rodrigo Rosales, el beneficio, además de ser para los universitarios, incluye a los agentes de la Policía Nacional del Perú y a los escolares.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Carnet universitario: ¿aplica medio pasaje en temporada de vacaciones de instituto o universidad?

lr.pe

“¿Cómo nosotros acreditamos un medio pasaje? Con un carnet establecido, en ese momento, por la Asamblea Nacional de Rectores, y luego por la Superintendencia Nacional, la Sunedu. También está el Ministerio de Educación, que otorga las credenciales para los chicos que están estudiando carreras técnicas. Y hay una condición habilitante, que es que mínimo tiene que tener 6 semestres para que sea considerado como carrera técnica. No es que hay un curso corto de un año y eso es validado para tener medio pasaje, porque durante el año no hay 6 semestres académicos, sino posiblemente solo 2”, detalló en conversación con La República.

 ¿Qué sanción puede recibir una empresa de transporte de no respetar el medio pasaje?

Rosales explicó que la Autoridad de Transporte Urbano (AUT) es la encargada de determinar las sanciones contra los conductores o cobradores que no respeten el medio pasaje. Dentro del cuadro de sanciones o infracciones se determina cómo proceder en estos casos.

“Hay una clasificación específica. Si no me equivoco es el N22, donde establece qué pasa si el transportista o la persona que lleva el transporte público no cumple con este parámetro del beneficio del 50% de descuento de medio pasaje. En principio, la ATU te sancionaría como empresa con el 20% de una UIT (S/1.070) y, además, como medida complementaria, te estaría inhabilitando por un plazo de 5 días, más o menos, la operatividad de la línea”, indicó.

Además, señaló que, si la unidad de transporte comete la infracción en reiteradas veces, la multa se eleva al 40% de una UIT; es decir, S/2.140, y la suspensión aumenta a 15 días. Debido a que no en todas las rutas se encuentra habilitado el personal de la ATU, cuando un estudiante se encuentra en esta situación debería buscar a un policía que se encuentre en la ruta del bus, llamarlo y reclamar su derecho.

“El ejercicio de acción no es solamente quejarse de que no se respeta el medio pasaje, sino accionar también porque el Policía tendría que validar esta denuncia y corroborar si efectivamente se ha cobrado el medio pasaje”, agregó.

¿Es viable sería modificar la ley para que el medio pasaje se aplique todos los días de la semana?

Rosales consideró que es justificable aumentar el medio pasaje durante toda la semana, debido a que cuando fue creada la norma los estudiantes universitarios y técnicos contemplaban un horario de lunes a viernes. Hoy, las clases se extienden algunas veces hasta los sábados y domingos.

“Hay muchos estudiantes que terminan sus clases incluso a las 9 o 10 de la noche. Entonces creo que es viable solicitar una extensión, pero hay ciertas condiciones que deberían evaluarse porque algunos podrían usar el medio pasaje no para ir a la universidad o volver a casa de ella”, enfatizó.

Notas relacionadas
Estudiantes toman San Marcos contra 'privatización' de la universidad: anuncian protesta indefinida

Estudiantes toman San Marcos contra 'privatización' de la universidad: anuncian protesta indefinida

LEER MÁS
Estas son las 3 escuelas e institutos que se convertirían en universidades tras recibir el licenciamiento de Sunedu

Estas son las 3 escuelas e institutos que se convertirían en universidades tras recibir el licenciamiento de Sunedu

LEER MÁS
Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro de transportistas: dictarán de manera remota este 21 de agosto

Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro de transportistas: dictarán de manera remota este 21 de agosto

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Empresario abatió en defensa propia a sujeto que lo golpeó y le robó S/9.000, pero podría ir preso 15 años: "Era mi vida o la del delincuente"

Empresario abatió en defensa propia a sujeto que lo golpeó y le robó S/9.000, pero podría ir preso 15 años: "Era mi vida o la del delincuente"

LEER MÁS
Perú ganó el Mundial de Desayunos, pero es el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica

Perú ganó el Mundial de Desayunos, pero es el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Olympique Marsella: dónde ver el debut merengue por Champions League 2025/26 EN VIVO

Pago IVSS confirmado para septiembre 2025: cuándo depositan, cronograma y consulta con cédula para pensionados

Arsenal FC vs Athletic Bilbao: dónde ver el partido gunners y rojiblancos EN VIVO por Champions League 2025/26

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 16 de septiembre, según IGP?

Sin agua en Lima por más de 12 horas: revisa los distritos y horarios afectados por Sedapal

Empresario abatió en defensa propia a sujeto que lo golpeó y le robó S/9.000, pero podría ir preso 15 años: "Era mi vida o la del delincuente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota