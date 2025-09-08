Crímenes a choferes no cesan ante división de gremios e inacción del Gobierno de Boluarte: "Solo nos usan para la foto"

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), lamentó el fallecimiento del conductor de la empresa de transporte Nueva América, quien fue acribillado esta mañana del lunes 8 de septiembre, en el distrito de San Juan de Miraflores. La víctima fue interceptada por presuntos falsos pasajeros cuando iniciaba su ruta por la avenida Central, cerca a Pista Nueva.

Este nuevo episodio de violencia se suma a la alarmante cifra de transportistas asesinados en lo que va del 2025. A pesar de haberse realizado paros en diferentes momentos del año, el sector continúa siendo blanco de extorsiones y sicarios. Ante ello, Ojeda comentó a La República que están cansados de posar en las fotos con autoridades que hasta el día de hoy no hacen nada.

"Para combatir el crimen, todos los gremios deben estar unidos, como pasó el 10 de abril. Lamentablemente, a raíz del paro del 10 de abril, en vez de formar una posición única, se crearon caudillistas que solamente pensaban en postular el próximo año. No lo vamos a aceptar", sentenció.

Diversas empresas de transporte incrementaron pasajes por cobro de cupos; sin embargo, este pago no garantiza la vida de los conductores. Foto: URPI

Asimismo, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Antra), señaló de indolente el Gobierno de Dina Boluarte, porque no se reúne con los otros poderes del Estado para que puedan trabajar conjuntamente en contra de la criminalidad. "Ellos (autoridades) pueden tener una ambición personal, una discusión personal, pero acá es primero el país, primero son los 34 millones de peruanos".

Autoridades solo posan para la foto

De acuerdo con Ojeda, las instituciones del Estado "solo los utilizan para la foto", ya que las reuniones pactadas no generan resultados con respecto a la criminalidad que aqueja el sector. "Estamos cansados de eso y lo hemos visto esta semana con el ministro de Justicia (Juan José Santiváñez), que tiene aires de premier. Nosotros no tenemos nada contra él, pero no aceptaremos que no se combata unidamente este conflicto interno".

En ese sentido, el director de la CIT indicó que este miércoles 10 de septiembre, diferentes gremios se reunirán con el titular del MTC, César Sandoval Pozo, para que lleguen acuerdos. En la misma línea, Campos expresó que de manera interna también se está convocando a reuniones para llegar a acuerdos sobre posibles paros indefinidos ante la inacción del Gobierno.

Voceros de gremios de transporte señalan que autoridades solo los utilizan para la foto, porque hasta el momento no toman medidas para proteger el sector transporte. Foto: Mininter.

Diferencias gremiales

Los últimos paros de transportistas convocados a nivel Lima y Callao no dieron resultados por diferencias y desacuerdos en los diversos gremios. Así lo expone Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) al señalar que la empresa Nueva Estrella, fue uno de los consorcios que no acató el paro. "A la semana, empresas son extorsionadas, como consecuencia matan a los conductores. En realidad, en su momento hemos manifestado. Esa empresa no paró".

Ante lo expuesto, Martín Ojeda cuestionó "¿Quién es él para establecer que porque no hizo el paro es culpable, es responsable de los actos que han cometido? Él actúa de una manera caudillista, no de una manera consensuada entre todos los gremios. Ese es el problema... Nueva América tiene más de una extorsión, la empresa es parte de nuestro gremio. No puede hablar de esa manera", dictaminó.

Ante la crisis de extorsión y sicariato en el sector transporte, gremios evidencian diferencias por presuntos intereses políticos. Foto: Composición LR.

En la misma línea, Campos indicó que los dirigentes deben asumir las responsabilidades de defender a sus conductores y que "para convocar una jornada, ya sea para movilización o un paro, se planifica, se organiza, para las bajadas de base con todos, porque no podemos improvisar de la noche a la mañana".

Conductor de empresa Nueva América pagaba extorsiones

A primeras horas del 8 de septiembre, un asesinato más se suma a la larga lista de crímenes cometidos por parte de extorsionadores en el sector transporte. El conductor identificado como Arturo Ramón Ramos (55) llevaba tres años trabajando como chofer de la línea A de la empresa Nueva América que cubre la ruta de Carabayllo - San Juan de Miraflores.

Tras el lamentable hecho, sus familiares y compañeros se reunieron para despedir a Ramón Ramos. Lo describieron como buena persona y buen padre de familia. Asimismo, los trabajadores de la empresa de transporte público formal anunciaron que paralizarán sus funciones de servicio de manera indefinida. Ellos denuncian que la empresa les obliga a pagar 12 soles diarios por cupo, pero que no tienen garantías para salir a trabajar.

Compañeros de conductor de Nueva América exigen justicia y anuncian paralización de sus unidades indefinidamente. Foto: Silvana Quiñonez.

Cifra de muertos en la pista incrementa

"Nosotros como conductores estamos muy preocupados por la situación que está ocurriendo acá. No solamente ocurre en esta empresa, también en otras empresas. Necesitamos todo el apoyo, tanto del ministerio, de la policía. Es lamentable que estas cosas no se solucionan hasta ahora, ¿cuántos muertos van, cuántos muertos más queremos tener en las pistas? Nos están matando como perro, la vida no vale nada para ellos", exclamó uno de los trabajadores de Nueva América.

A raíz del crimen, la empresa Etupsa 73 A informó que decidió paralizar sus funciones tras constantes amenazas de extorsionadores. Los conductores indicaron que el domingo 7 de septiembre, los criminales rompieron las lunas de sus unidades cuando se encontraban en ruta. Además, el consorcio recibió un video que muestra un arma de fuego y de fondo un bus de su línea.

Los conductores indicaron a este diario que la empresa va a sostener una reunión con los extorsionadores para llegar a un acuerdo. De lo contrario, los conductores realizarán un plantón en los próximos días. En tanto, el Gobierno aún no se pronuncia sobre qué medidas tomará para combatir la incesante ola de criminalidad en el país.

