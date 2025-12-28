Dos hermanos se enfrentan a balazos por dinero en Barranca y uno pierde la vida

Ángel fue capturado por la Policía Nacional horas después de atentar contra la vida de su hermano. | Foto: composición LR/ difusión

Una violenta disputa familiar terminó en tragedia la madrugada del sábado 27 de diciembre en la parcela de Nueva Esperanza, cerca al óvalo de Barranca. Lo que inició como una discusión por dinero entre los hermanos Olortegui escaló hasta un intercambio de disparos en el que Wilfredo Walter Olortegui Fernández (49) perdió la vida.

El acusado del asesinato, Angel Olortegui Fernández de 54 años, fue capturado por la Policía Nacional horas después del crimen y confesó haber disparado el arma contra su hermano y que el principal móvil del altercado fue por un tema económico.

Disputa entre hermanos habría sido por herencia de terreno en Barranca

Angel Olortegui Fernández (54) confesó a las autoridades que mantuvo una discusión con su hermano por dinero al interior de un local comercial. Ambos portaban armas de reglamento, por lo que al escalar el conflicto familiar se enfrentaron en una balacera donde Walter terminó con un disparo en el tórax.

La víctima fue trasladada al Hospital de Barranca, pero, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento horas después de su ingreso al centro de salud.

Según medios locales de Barranca, los hermanos Angel y Walter Olortegui Fernández mantenían una tensa relación debido a un negocio familiar vinculado a la titularidad de un terreno.

La PNP entregó a Ángel Olortegui Fernández a disposición de la autoridad policial y del Ministerio Público para esclarecer los hechos y el motivo que desencadenó en una balacera entre los hermanos.