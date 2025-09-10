HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad

Estudiantes toman instalaciones de la Universidad San Marcos luego de que denunciaran presuntos 'cobros ilógicos' en el nuevo reglamento de admisión.

Estudiantes toman la UNMSM
Estudiantes toman la UNMSM | Difusión

Diversos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos toman instalaciones del centro educativo tras estar en contra de la privatización. Este accionar se da luego de que autoridades y representantes de la Decana de América no llegaran a un acuerdo durante la Mesa de Diálogo Institucional el 26 de agosto. La rectora Jerí Ramón tomó las solicitudes de los estudiantes; sin embargo, denuncian que no fueron resueltos.

Noticia en desarollo...

