Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad

Diversos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos toman instalaciones del centro educativo tras estar en contra de la privatización. Este accionar se da luego de que autoridades y representantes de la Decana de América no llegaran a un acuerdo durante la Mesa de Diálogo Institucional el 26 de agosto. La rectora Jerí Ramón tomó las solicitudes de los estudiantes; sin embargo, denuncian que no fueron resueltos.

Noticia en desarollo...