¿Dónde obtener la tarjeta del medio pasaje para los Corredores? Requisitos y lugares autorizados
La tarjeta de medio pasaje para los Corredores otorga un descuento en el transporte público a estudiantes y escolares. Este beneficio facilita su acceso a la educación y promueve la movilidad económica.
Los estudiantes universitarios en Perú tienen derecho al beneficio de medio pasaje en los Corredores Complementarios de Lima Metropolitana. Para acceder a este beneficio, deben presentar su carné de estudiante válido. De igual manera, los alumnos de institutos pueden disfrutar de este beneficio, siempre y cuando la institución les haya otorgado un carné de estudiante vigente.
En caso contrario, deberán consultar con su casa de estudios para obtener la información necesaria. Además, este beneficio también se extiende a los escolares de colegios. Para ello, deben presentar una constancia de matrícula escolar, el DNI vigente del estudiante y el DNI del apoderado. En ese contexto, es importante conocer los requisitos y lugares autorizados para obtener la tarjeta del medio pasaje para los Corredores Complementarios.
Requisitos para obtener la tarjeta de medio pasaje en los Corredores
Para obtener la tarjeta de medio pasaje y utilizaría en los corredores del Metropolitano, es necesario cumplir con una serie de requisitos:
- Acudir a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT): en primer lugar debes acercarte a un Centro de Atención de Tarjetas (CAT). Estos centros se encuentran en diversas estaciones del Metropolitano. Una de las más concurridas es la ubicada en el sótano del centro comercial Real Plaza, en la Estación Central. El horario de atención en este centro es de lunes a viernes, de 6.30 a. m. a 6.00 p. m., con un receso para refrigerio de 10.00 a 11.45 a. m. y de 2.00 p. m. a 3.45 p. m.
- Presentar la documentación necesaria: para tramitar la tarjeta de medio pasaje, es necesario presentar dos documentos: el carné universitario correspondiente al período 2022-2023 y el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
- Pagar el costo de la tarjeta: finalmente, deberá realizar un pago de S/ 4.50, que corresponde al costo de la tarjeta de medio pasaje. Tras efectuar el pago, la tarjeta será entregada en pocos minutos.
Lugares autorizados para adquirir la tarjeta de medio pasaje
Con el objetivo de facilitar el acceso a la tarjeta de medio pasaje en los Corredores del Metropolitano, se han dispuesto cinco Centros de Atención de Tarjetas (CAT) en diversas estaciones del sistema. Estos centros están ubicados en los siguientes puntos:
- Terminal Naranjal
- Estación Honorio Delgado
- Estación Central
- Estación Javier Prado
- Terminal Matellini
