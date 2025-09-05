Hackean la Dirección de Inteligencia de la PNP: revelan planes de protección a Dina Boluarte y reglaje contra periodistas

En el aplicativo de Telegram, los hackers expusieron las acciones de inteligencia de la PNP. Foto: composición Gerson Cardozo LR.

En el aplicativo de Telegram, los hackers expusieron las acciones de inteligencia de la PNP. Foto: composición Gerson Cardozo LR.

Un grupo de hackers que integran Deface Perú tomaron el control de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú y expusieron las acciones de protección que realizaron los agentes a favor de la presidenta Dina Boluarte y expresidentes como Pedro Castillo Francisco Sagasti, Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski Godard (PPK)

De acuerdo a la información que reveló el portal de La Encerrona, los agentes de Inteligencia no solo realizaban estrategias de protección a favor de Boluarte, sino que también aplicaban un reglaje y reporte a periodistas, fiscales y jueces involucrados en investigaciones y casos emblemáticos.

Los hackers revelaron estas acciones de la PNP a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, específicamente en su canal Deface Perú, donde difundieron documentos confidenciales de la Dirin.

Si bien desde la entidad de la PNP se lanzó a licitación un servicio de implementación y solución de seguridad valorizado en más de siete millones de soles, con la finalidad de proteger la información de inteligencia y protección de datos; esto no fue impedimento para que los hackers vulneraran la seguridad.

Hackers exponen planes de inteligencia

En el detalle de la información que accedió La Encerrona se revelan los planes de contrainteligencia desplegados en contra de los periodistas, fiscales y jueces que estaban abordando los casos de Odebrecht, OAS y Chincheros.

También se informa que desde la Dirin se reportó las investigaciones del semanario de Hildebrandt en sus trece que involucraban a policías con Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' cuando Juan José Santiváñez era ministro del Interior.

Entre otros detalles que reportan los agentes de inteligencia se informa que, desde el 2022, ellos tenían conocimiento de las amenazas que sufría el periodista Gastón Medina, quien fue asesinado a inicios de este año.

A ello se suma que también mencionaron que el portal La Encerrona afecta la gobernabilidad, estado de derecho y el orden constitucional, cuando mostraron el audio de Juan Santiváñez pidiendo que controlen a Marco Sifuentes, el mismo que, en noviembre de 2024, fue acusado por inteligencia de azuzar a la población de participar en las protestas contra el Gobierno de Boluarte