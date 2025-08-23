HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Estas son las 3 escuelas e institutos que se convertirían en universidades tras recibir el licenciamiento de Sunedu

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) cambió la denominación a "universidad" a 3 instituciones en el Perú, las cuales están en proceso de adecuación.

Tres institutos y escuelas en Perú están en proceso de adecuación tras obtener el licenciamiento de Sunedu. Foto: Composición LR
Tres institutos y escuelas en Perú están en proceso de adecuación tras obtener el licenciamiento de Sunedu. Foto: Composición LR

Actualmente, el sistema educativo en el Perú ha tenido un cambio significativo tras la decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de otorgar el licenciamiento a varias escuelas e institutos, fortaleciendo la calidad y accesibilidad en la educación superior. Por ello, miles de estudiantes peruanos serían beneficiados por este paso de la entidad.

Cabe resaltar que la medida no solo refuerza la calidad de la educación superior en el país, sino que también brinda nuevas oportunidades para los universitarios, quienes se asegurarán en recibir una formación de alto nivel en instituciones cumpliendo los estándares básicos establecidos por la Sunedu.

Las tres escuelas e institutos que están por convertirse en universidades

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) identificó y licenció a tres escuelas e institutos que han demostrado una excelencia académica y capacidad institucional. Por ello, esta es la lista de las instituciones que se convertirán en universidades:

  • Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito del Cusco
  • Conservatorio Nacional de Música
  • Instituto Superior de Música Público Daniel Alomía Robles de Huánuco.

De acuerdo con la decisión de la Sunedu, estas instituciones cumplieron con los requisitos establecidos por la ley universitaria y están en proceso de adecuarse a los estándares universitarios. Por ello, se ampliará las opciones educativas disponibles para un gran número de estudiantes y así se fortalecerá el sistema de educación superior del país.

El impacto del licenciamiento de Sunedu en la educación superior peruana

La transformación de escuelas e institutos en universidades se presenta como una valiosa oportunidad para mejorar la competitividad académica y diversificar la oferta de formación profesional en diversas áreas. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el proceso de licenciamiento asegura que tanto las instituciones públicas como privadas satisfagan los estándares mínimos de calidad requeridos para ofrecer un alto servicio educativo. Por ello, estas son las condiciones que deben tener las instituciones:

  • Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio.
  • Oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento.
  • Infraestructura y equipamiento adecuados para cumplir sus funciones.
  • Líneas de investigación.
  • Disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo.
  • Servicios educacionales complementarios básicos.
  • Mecanismos de inserción laboral.
  • CBC Complementaria: transparencia de Universidades.

¿Qué es la Sunedu y de qué se encarga?

La Sunedu surge para proteger el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad para mejorar sus competencias profesionales, según refiere la plataforma digital única del Estado peruano.

Este organismo es el responsable del licenciamiento para brindar el servicio educativo superior universitario. Asimismo, examina el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad y evalúa si los recursos públicos y los beneficios destinados a través del marco legal son utilizados para fines educativos.

Cabe detallar que esta entidad goza de autonomía técnica, administrativa y financiera, y las supervisiones que efectúa se realizan con respeto a la autonomía universitaria.

