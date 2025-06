Carnet universitario: ¿aplica medio pasaje en temporada de vacaciones de instituto o universidad?

Los estudiantes de las universidades públicas y privadas del Perú cuentan con una serie de beneficios por poseer el carnet universitario, un documento que es emitido por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en coordinación con la casa de estudios respectiva. Entre ellos se encuentra la tarifa diferenciada en el pasaje en el transporte urbano e interurbano.

'El precio del medio pasaje no debe exceder el 50% del precio del pasaje adulto' señala textualmente la Ley 26271; por lo que, los estudiantes que cuenten con su carnet universitario deben abonar como máximo la mitad del pasaje, de acuerdo a la ruta a transitar con la unidad de transporte. Adicionalmente, Sunedu señala que este beneficio es aplicable en vacaciones: solo basta con poseer el documento vigente y mostrarlo al cobrador o chofer del vehículo.

¿Un universitario puede pagar medio pasaje así esté de vacaciones?

De acuerdo a lo establecido por Sunedu, mientras el carnet universitario tenga vigencia, puede ser usado en todo momento (vacaciones de medio año o las vacaciones que disponga el centro de estudios) por el estudiante universitario o técnico, según corresponda. En ese sentido, este documento es válido independientemente del destino al que se dirige el universitario, ya sea el centro de labores, visita de estudios, entre otros.

No obstante, cabe señalar que el beneficio del pasaje diferenciado que otorga el carnet universitario solo es aplicable de lunes a sábados, en el horario comprendido entre las 5.00 a. m. y las 12.00 p. m. (medianoche): este documento no es válido los domingos, feriados o días festivos; puesto que, si presentas tu carnet en esas situaciones, el pasaje que deberás pagar no se verá afectado por el descuento respectivo.

¿Cuál es la tarifa de medio pasaje en los medios de transporte en Lima?

Los montos de medio pasaje establecidos para los estudiantes que utilizan los distintos medios de transporte de la capital, como el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima o los corredores complementarios, son los siguientes:

Líneas de transporte Precio regular Precio de medio pasaje Metropolitano (troncal más

alimentadores) S/3,50 S/1,25 Línea 1 S/1,50 S/0,75 Corredores complementarios

(rojo y azul) S/2,40 S/1,20

