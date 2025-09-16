HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chiclayo: denuncian a jefe de centro de salud por presuntamente presionar a sus trabajadores para que vendan rifas y paguen una cuota mensual

Según la técnica Rafaela Burga, el objetivo del dinero sería "pagar los pasajes del personal" ante la ausencia de una ambulancia y cubrir otras necesidades del establecimiento.


Profesional encargado evitó pronunciarse al respecto.
Profesional encargado evitó pronunciarse al respecto.

En el ojo de la tormenta se encuentra el jefe del centro de salud Cerropón de Chiclayo, Walter Domínguez Becerra, luego de que una trabajadora denunció supuestas presiones para que el personal consiga recursos económicos con el objetivo de cubrir las necesidades del establecimiento sanitario; esto a través de la venta de rifas y el pago de una cuota mensual.

Puedes ver: El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

Escándalo

Fue la técnica en enfermería Rafaela Burga Burga quien ventiló esta grave situación. La trabajadora relató que todo comenzó hacía mayo de este año cuando Domínguez Becerra los reunió para decirles que, ante la falta de una ambulancia, cada personal debía vender 10 rifas por el valor unitario de 2 soles con el fin de solventar los pasajes de los trabajadores que atendían las emergencias.

Luego de recaudar 3.000 soles de dicha actividad, la técnica expresó que las presuntas presiones continuaron para que se haga una nueva rifa. No obstante, ante la negativa de algunos trabajadores, se optó por que cada uno entregue una cuota mensual de 10 soles. Es así que varios decidieron cancelar hasta diciembre, para evitar que a través del grupo de WhatsApp se les esté cobrando de forma reiterada.

"(El jefe) nos dijo que como habíamos recaudado un monto importante, debíamos hacer otra rifa, pero nosotros ya habíamos acordado que iba a ser por única vez. Un grupo dijo que 'como nos están presionando', hay que dar 10 soles mensuales hasta fin de año y así fue (…) Si no pagábamos nos enviaban mensajes diciendo que 'ya está cerca de cumplirse el plazo y que debíamos de pagar'", señaló.

Burga Burga pidió que las autoridades investiguen este caso y se determinen eventuales responsabilidades y sanciones. Además, dejó en claro que nunca se rindieron cuentas del dinero que se recaudó en las actividades ni aportes.

Puedes ver: Chiclayo: mujeres de Monsefú elaboran artesanía para el papa León XIV por su cumpleaños

Nadie responde

La República llegó hasta el centro de salud Cerropón para obtener una versión de parte del jefe, sin embargo, el personal de puerta indicó que el titular estaba de vacaciones. En tanto, el profesional encargado mandó a decir que no se iba a pronunciar y que debía ser la Gerencia Regional de Salud (Geresa) la que debía dar explicaciones.

