Chiclayo: Policía detiene a alcaldesa de San José cuando despachaba en la municipalidad

Castañeda Sánchez fue trasladada a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

Agentes de la Policía Judicial de Chiclayo, en la región Lambayeque, detuvieron en las últimas horas a la alcaldesa del distrito de San José, Shirley Castañeda Sánchez (46), por encontrarse solicitada por el delito contra el honor, en la modalidad de difamación. La burgomaestre fue arrestada en su despacho de la comuna sanjosefina mientras cumplía sus labores.

Traslado a carceleta

Castañeda Sánchez fue trasladada la tarde del jueves 4 de setiembre a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque como parte del procedimiento. La audiencia para ver el caso se ha programado recién para el próximo 10 de este mes; en ese sentido, su abogado Salatiel Marrufo expresó que buscan que la autoridad edil sea liberada en las siguientes horas y no estar tras las rejas hasta el día de la citación.

Indican que no hubo notificación

La defensa de la alcaldesa indicó que el Poder Judicial no notificó a la casilla electrónica del letrado sobre la audiencia de instalación de juicio oral, lo que llevó a que el juez la declare como reo contumaz. Marrufo aseguró que su patrocinada se ha puesto a disposición en este proceso emprendido por el exalcalde sanjosefino Agustín Sánchez Cobeñas.

"Cuando citan a juicio oral, el Poder Judicial no notifica a la casilla electrónica (del abogado designado) y por eso no ha tomado conocimiento válidamente", declaró el abogado a un medio local.