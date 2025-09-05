HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez llevará proceso en libertad
Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     
Sociedad

Chiclayo: Policía detiene a alcaldesa de San José cuando despachaba en la municipalidad

Shirley Castañeda fue declarada reo contumaz en un proceso judicial por presunta difamación. Su abogado asegura que no fue notificado de las audiencias.

Castañeda Sánchez fue trasladada a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República
Castañeda Sánchez fue trasladada a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República

Agentes de la Policía Judicial de Chiclayo, en la región Lambayeque, detuvieron en las últimas horas a la alcaldesa del distrito de San José, Shirley Castañeda Sánchez (46), por encontrarse solicitada por el delito contra el honor, en la modalidad de difamación. La burgomaestre fue arrestada en su despacho de la comuna sanjosefina mientras cumplía sus labores.

Traslado a carceleta

Castañeda Sánchez fue trasladada la tarde del jueves 4 de setiembre a la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque como parte del procedimiento. La audiencia para ver el caso se ha programado recién para el próximo 10 de este mes; en ese sentido, su abogado Salatiel Marrufo expresó que buscan que la autoridad edil sea liberada en las siguientes horas y no estar tras las rejas hasta el día de la citación.

PUEDES VER: Docentes de institutos tecnológicos cumplen 16 días de huelga indefinida con plantón en la catedral de Chiclayo

lr.pe

Indican que no hubo notificación

La defensa de la alcaldesa indicó que el Poder Judicial no notificó a la casilla electrónica del letrado sobre la audiencia de instalación de juicio oral, lo que llevó a que el juez la declare como reo contumaz. Marrufo aseguró que su patrocinada se ha puesto a disposición en este proceso emprendido por el exalcalde sanjosefino Agustín Sánchez Cobeñas.

"Cuando citan a juicio oral, el Poder Judicial no notifica a la casilla electrónica (del abogado designado) y por eso no ha tomado conocimiento válidamente", declaró el abogado a un medio local.

Notas relacionadas
Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

LEER MÁS
Docentes de institutos tecnológicos cumplen 16 días de huelga indefinida con plantón en la catedral de Chiclayo

Docentes de institutos tecnológicos cumplen 16 días de huelga indefinida con plantón en la catedral de Chiclayo

LEER MÁS
Secretario del papa León XIV confirma que el sumo pontífice "se ilusiona" con regresar al Perú

Secretario del papa León XIV confirma que el sumo pontífice "se ilusiona" con regresar al Perú

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 11 vehículos chocan en cadena y dejan 10 heridos en la vía Panamericana Norte

LEER MÁS
Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

Revelan audio del 'Monstruo' ordenando asesinar cantantes horas antes del atentado a Armonía 10: "Voy a dejar un par tirados"

LEER MÁS
Trenes en conflicto: ministro de Transportes denuncia amenazas para firmar adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes denuncia amenazas para firmar adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
Trujillo: Autores de atentado confiesan que los contrataron por S/200 para dejar explosivos

Trujillo: Autores de atentado confiesan que los contrataron por S/200 para dejar explosivos

LEER MÁS
Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

Se inician obras de bypass en autopista Ramiro Prialé, pese a posibles conflictos legales entre MML y Rutas de Lima

LEER MÁS
Escolar lleva tres días desaparecida, madre denuncia inacción de la Policía: “Comisario de Comas solo me llamó a decirme si tenía alguna novedad”

Escolar lleva tres días desaparecida, madre denuncia inacción de la Policía: “Comisario de Comas solo me llamó a decirme si tenía alguna novedad”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota